Nach mehr als zehn Jahren wird zum Jahreswechsel die Feinstaubplakette überflüssig. Die ersten Umweltzonen in Baden-Württemberg wurden bereits aufgehoben. Nun soll unter anderem auch Karlsruhe folgen.

Es waren langwierige Diskussionen in den Jahren 2008 und 2009, als auch in Baden-Württemberg die ersten Umweltzonen in besonders belasteten Innenstadtbereichen auf den Weg gebracht wurden: Rot, Gelb, Grün – so sind seitdem die an Pkw aufgebebbten Plaketten farblich unterschieden. Besonders die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub sorgten mancherorts für Sorgen. Nach Jahreswechsel sollen die grünen Zonen in gleich zwei Großstädten - Heidelberg und Karlsruhe - sowie in weiteren sechs Gemeinden aufgehoben werden.

Auf einen Vorstoß des Verkehrsministeriums hin stehen damit jetzt acht Umweltzonen im Land auf der Kippe. In Karlsruhe starteten Ende September die Anhörungen zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans für Nordbaden – gehört werden sollen beteiligte Behörden und Verbände. Danach beginnt eine öffentliche Auslegung, die bis Mitte Dezember für einen Monat andauert. Das Inkrafttreten des novellierten Plans und damit die Aufhebung der Umweltzonen ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen, wie eine Sprecherin des Regierungspräsidiums bestätigt. Die Reaktionen in Karlsruhe und Heidelberg sowie anderen Landesteilen sind unterschiedlich.

Schon seit längerem werden in den Umweltzonen der Städte im Nordwesten des Landes die Grenzwerte für den Jahresmittelwert von Stickstoffdioxid eingehalten: in Karlsruhe und Pforzheim seit 2016, in Heidelberg seit 2017, in Mühlacker seit 2019 und in Mannheim seit 2020. In diesen Fällen auch schon länger vor der Zeit der Corona-Pandemie, die zeitweilig Veränderungen im Verkehrsnutzerverhalten mit sich brachte. In der Landeshauptstadt Stuttgart hatten die vor allem die Feinstaubwerte vor einigen Jahren dagegen noch zu deutlichen Verschärfungen der Einfahrtbedingungen in die Umweltzone geführt – auch weiterhin ist das nur für Fahrzeuge mit Abgaswerten nach Euro 5 oder besser möglich. In Stuttgart wird sich also auch nichts ändern.

In den beiden Großstädten Heidelberg und Karlsruhe, im benachbarten Pfinztal sowie den weiteren Städten und Gemeinden des Landes sollen die Umweltzonen aufgehoben werden. Die jetzige Umweltzonen-Überprüfung wurde im Februar mit einer Verordnung des Verkehrsministeriums angestoßen. Damals gab es vereinzelt Kritik etwa vom BUND-Landesverband, der die Änderungen „für verfrüht“ hielt. Die Reaktionen jetzt sind dagegen eher verhalten oder finden sogar Zustimmung. Der Ordnungsbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Albert Käuflein, begrüßt mit dem Ende der Umweltzone die absehbare „Aufhebung des derzeit geltenden Durchfahrtsverbot für Lastkraftwagen in der Reinhold-Frank-Straße zwischen Kaiserallee und Kriegsstraße“, eine wichtige innerstädtische Nord-Süd-Achse in der Fächerstadt. Eine Sprecherin aus Heidelberg nennt die Aufhebung der Beschränkungen „fachlich und rechtlich folgerichtig“. Auch beim Regierungspräsidium in Stuttgart haben Anhörungen zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans begonnen. Das Ziel ist auch hier klar: Aufhebung der Umweltzonen. Die letztendliche Entscheidung über den Ausgang des Verfahrens erfolge nach den Anhörungen und der Beteiligung der Öffentlichkeit, erläutert eine RP-Sprecherin.

Beim Regierungspräsidium Südbaden in Freiburg ist die Anhörung der Behörden und Verbände für den Fall Schramberg ab Oktober geplant. „Uns sind keine Stimmen bekannt, die auch die Stadt Freiburg auf der Liste der Städte sehen wollen, deren Umweltzonen aufgehoben werden sollen“, ergänzt ein Sprecher des dortigen RP auf Nachfrage. In Freiburg wird der vorgegebene Jahresmittelwert für Feinstaub seit dem Jahr 2007 an allen Messstationen sicher eingehalten.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hatte im Februar wissen lassen, dass man auch in Ludwigsburg, Stuttgart und Reutlingen noch nicht soweit sei, die Maßnahmen zur Luftreinhaltung aufheben zu können. Entscheidend bleibt für Hartmut Weinrebe, den Geschäftsführer des BUND-Regionalverbands in Karlsruhe, dass die Aufhebung von Umweltzonen nicht zu dem Missverständnis führen dürfe, der gegenwärtige Verkehr sei „verträglich“ für Mensch und Umwelt. Es gebe keine unschädliche Konzentration von Feinstäuben. „Auch um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss die Zahl der Kraftfahrzeugfahrten – egal ob Verbrenner oder Elektro - massiv reduziert werden“, sagt Weinrebe.