Karlsruhe. Bereits im vergangenen Jahr war die Veranstaltung „Schloss in Flammen“ vor dem Karlsruher Schloss abgesagt worden. Nun verkünden die Pfälzer Veranstalter das endgültige Aus der Open Air-Veranstaltung.

In einer Mitteilung heißt es, seit der Pandemie sei es zu „einer messbaren Zurückhaltung“ im Kaufverhalten bei den Tickets gekommen, allerdings seien Personal- und Dienstleistungskosten gestiegen. In Karlsruhe werde das Schloss zudem durch viele andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Schlosslichtspiele im August und September, die zudem keinen Eintritt kosten, in den Mittelpunkt der Wahrnehmung gerückt. Der private Konzertveranstalter „Yellow Concerts“ sagt „Schloss in Flammen“, das für den 9. Juli geplant war, deshalb ab und kündigt zudem an, sich „für immer aus Karlsruhe zurückzuziehen.“ In Mannheim wird das Event „Schloss in Flammen“ am 22. Juli im Schloss Ehrenhof wie geplant stattfinden. Ein Tickettausch sei möglich.