Weiblich und vergleichsweise jung gegen männlich und vergleichsweise alt. Die Diskussionslinien im Karlsruher Gemeinderat gingen in dieser Woche nicht quer durch die Parteienlandschaft, sondern manifestierte sich vor allem am Alter und am Geschlecht der Diskutanten. Es ging um das Reizthema „gendern“ und wie die Stadtverwaltung damit umgehen soll.

So richtig Einigkeit, ob Sternchen, Binnen-I oder Doppelpunkt in die diversen Bezeichnungen von speziellen Menschengruppen eingefügt werden soll, herrscht noch immer nicht. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2019, wonach das „Personenstandsrecht“ geändert werden muss. Männlich, weiblich reichen nun mal nicht aus, wenn man auch intersexuelle Menschen mit einbeziehen will. Zweiter Aspekt ist die Bevorzugung des männlichen Geschlechts in der deutschen Sprache. Da werden aus 99 Köchinnen dann eben 100 Köche, so bald ein Mann dazu kommt. Das hat Jahrhunderte lang gut funktioniert – was aber eben nicht heißen muss, dass das auch gut so war. Bis 1977 durfte in der Bundesrepublik eine verheiratete Frau nur arbeiten, wenn der Gatte nichts dagegen hatte und vor 1968 durften verheiratete Frauen noch nicht einmal ein Bankkonto ohne Zustimmung ihres Mannes eröffnen.

Zeiten ändern sich und beileibe nicht immer zum Schlechten. In Karlsruhe musste nun also für die offizielle Amtspost eine einheitliche Lösung gefunden werden, damit man in einer „wertschätzenden Kommunikation“ allen Menschen „respektvoll begegnen“ kann, wie es in der Ratsvorlage heißt. Wie zu erwarten traten die, nennen wir sie „Sprachbewahrer“

(männlich, älter) gegen die „Sprachveränderer“ (weiblich, jünger) in den Ring und wie erwartet prallten da Sprachwelten frontal aufeinander. Beide Seiten hatten gute Gründe für ihre Position gefunden, mehrheitlich nahm man letztlich dann aber zur Kenntnis, dass die Stadt mit ihrer Suche nach „wertschätzender Kommunikation“ weiter machen soll.

Gespalten

Die CDU im Karlsruher Gemeinderat musste einen neuen Fraktionschef wählen, was erst mal nichts Außergewöhnliches ist, in der Mitte einer Legislaturperiode. Auch Grüne und SPD wählten neu – dort, weil Spitzenpersonal in Richtung Bundestag abhanden gekommen war – sowie die FDP. Bei den Liberalen ist der alte Chef auch der neue, bei der CDU trat hingegen Tilmann Pfannkuch nach siebeneinhalb Jahren im Amt nicht mehr an. Eine neue Spitze musste also zwangsläufig her und so warf der frühere Kanu-Olympiasieger und Fraktions-Vize Detlef Hofmann seinen Hut in den Ring. Gewählt wurde Hofmann dann aber alles andere als einstimmig. Fünf Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen gab es aus der nach der zurückliegenden Wahl auf neun Menschen geschrumpften Fraktion. Ohne Gegenkandidaten oder Gegenkandidatin wohlgemerkt – und letztlich wohl auch nur dank der eigenen Stimme. Aber das hatte einst bei Adenauer ja auch ganz gut funktioniert.