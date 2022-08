Der Wetterbericht bestimmt in der Dürre die Planung im Ölhafen. Wegen der Regenfälle am Freitag machte sich eine kleine Flotte zum Auslaufen bereit.

4,20 Meter am Pegel Maxau – der Rhein bewegte sich am Sonntag ziemlich genau in der Mitte zwischen dem Mittleren Wasserstand (5,20 Meter) und dem niedrigsten Wasserstand der letzten 25 Jahre (3,20 Meter). 4,20 Meter sind also nicht viel, aber die Frachtschiffe im Karlsruher Ölhafen nutzen den kurzen Anstieg nach den Regenfällen von Freitag/Samstag, um die Welle zu reiten.

In den Tagen zuvor konnten sie wegen des Niedrigwassers nämlich nur etwa 30 Prozent ihrer Ladekapazität nutzen. Seit Sonntag sind es 50 Prozent, sagt Miro-Sprecherin Yvonne Schönemann. Eine solche Welle ist Grund genug, dass sogar Flussfrachter, die als Lagerschiffe im Ölhafen lagen, um die Erlaubnis baten, zum Transport auslaufen zu dürfen.

15 Schiffe auf einen Schwung

Am Sonntag haben nun 15 Schiffe auf einen Schwung den Ölhafen verlassen, um auf der aktuellen Welle rheinabwärts zu reiten. Geladen hatten sie alles, was die Prozesse in der Miro hergeben: von Kraftstoffen und Heizöl bis zu Stoffen für die chemische Industrie reicht die Produktpalette.

Wie viel davon auf dem Rhein abtransportiert wird, ist den Schwankungen des Wasserstandes unterworfen. In Schnitt des Jahres 2021 waren es 23 Prozent. Fast zwei Drittel (61 Prozent) gingen auf die Straße, 14 Prozent mit der Bahn, 2 Prozent per Pipeline. Im Zeitraum April-Mai-Juni diesen Jahres war Schiffsanteil mit fast einem Drittel (29 Prozent) höher, dafür auf der Straße (58 Prozent) und der Schiene (12 Prozent) niedriger.

Frachtanteil auf dem Rhein halbiert

Im Juli ist der Frachtanteil auf dem Rhein dann auf 22 Prozent gesunken. „Wir haben versucht, mehr über die Bahn zu verladen, zunächst aber mit wenig Erfolg“, so Schönemann. Deshalb gingen mehr Produkte (65 Prozent) auf die Straße. In der ersten Hälfte des Augusts konnte die Bahn dann zwar mehr Kapazität aufbauen und übernahm statt 12 jetzt 14 Prozent der Produktion. Aber auch der Anteil der Straße ist auf mittlerweile über zwei Drittel (71 Prozent) gestiegen. Der Grund: Der Rhein führt August wirklich nur noch sehr wenig Wasser, nur noch 15 Prozent der Miro-Produktion werden aufs Schiff verladen. Im Vergleich zum Jahresschnitt 2021 hat sich der Frachtanteil auf dem Fluss halbiert.

Der Frachtverkehr im Ölhafen ist im übrigen weitgehend eine Einbahnstraße. Denn die Raffinerie liefert zwar eine Vielzahl von Produkten aus, bezieht dafür aber fast nur einen Stoff: „Rohöl bekommen wir nicht per Schiff“, sagt Schönemann dazu. Und der Rohstoff kommt zu 100 Prozent über eine Pipeline aus dem italienischen Ölhafen in Triest. Eine zweite Pipeline aus Marseille ist schon vor vielen Jahren stillgelegt worden. Die hätte saniert werden müssen, aber nach der Aufgabe einer Raffinerie im Elsass war das für den Betreiber unrentabel.