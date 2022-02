In den Rheinauen atmet die Natur auf, im Karlsruher Naturschutzzentrum Rappenwört möchte es das Team ihr nun endlich gleich tun. Und so hat die über den Rhein hinweg bekannte Einrichtung ein mutiges und vielfältiges Jahresprogramm vorgelegt.

Inhaltlich hat sich nicht sehr viel geändert. Wie vor der Pandemie richtet sich das Angebot an alle Altersgruppen von den „Auen-Zwergen“, also Vier- bis Sechsjährigen, bis hin zu den Senioren. Das Programm ist also ein Mix aus Vorträgen, Ausstellungen, Mitmachaktionen und zielgruppenorientierten Angeboten für Gruppen wie beispielsweise Schulklassen.

Flora und Fauna der Rheinauen und ihrer verschiedenen landschaftlichen Erscheinungsformen kommt dabei naturgemäß besondere Bedeutung zu. Das geht von den beliebten Vogelstimmen-Spaziergängen über Ausflüge etwa zu Karlsruhes „kleiner Wüste“, dem Alten Flugplatz, oder in den Oberwald bis zur Altrheinerkundung per Paddelboot. Auch alltagspraktische Themen wie „Natürliche Hautpflege aus Wald und Wiese“ oder „Von der Wiese auf den Teller“ sind im Programm zu finden. Was die Tierwelt angeht, ist Nützliches außer über die „Bewohner“ des benachbarten Geheges hinaus Nützliches u. a. zu Heuschrecken, Libellen oder invasiven Arten erfahren.

Kleine Waldentdecker

Für Kinder gibt es eine „Waldentdeckerwoche“, Familien können sich wieder im Goldwaschen versuchen und die „Leute vom Fach“ wie Natur- und Tierschützer oder Landschaftspfleger gibt es spezielle Tagungen. Und schließlich will das Naturschutzzentrum Rappenwört nach zwei sehr schwierigen Corona-Jahren im September sein 25-jähriges Bestehen feiern. Dem und der Vorgeschichte von Gebäude und Landschaft wird natürlich auch an anderen Stellen des Jahresprogramms entsprochen.

Informationen

Telefon: 0721 950470, Internet: www.nazka.de