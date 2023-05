Die Natur direkt vor der Haustür zu entdecken, ist Intention eines neu geschaffenen Biodiversitätspfad im Karlsruher Stadtteil Grötzingen. Das Quartier, das auch als badisches Malerdorf bekannt ist, steht für eine strukturreiche Landschaft mit Streuobst-, Mäh-, Magerwiesen, Wald und Biotopen.

Der Rundweg führt auf den Grötzinger Knittelberg, ist drei Kilometer lang und informiert an zwölf Stationen über die artenreiche Kulturlandschaft mit seinen Biotopen. Das Besondere: Kindgerecht führt das Maskottchen Thekla – ein Schachbrettfalter – durch den neu eingerichteten Pfad. Zudem kann man bei drei interaktiven Stationen an einem Quiz teilnehmen und spielerisch sein Wissen testen: Auf den Tafeln sind Buchstaben versteckt, die am Ende ein Lösungswort ergeben.

Das nahe Naturfreundehaus Grötzingen und ein Spielplatz befinden sich in direkter Nähe. Natürlich handelt es sich aufgrund der Kürze der Strecke eher um einen gemütlichen und erkenntnisreichen Spaziergang als um eine Wanderung. In rund 45 Minuten kann man den Pfad erkunden. „Wir freuen uns sehr, diese wertvolle Kulturlandschaft und seine biologische Vielfalt mit einem attraktiven Angebot zur Naherholung für alle und besonders für Familien mit Kindern zu kombinieren. Wir möchten das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung generationenübergreifend stärken“, sagte Bürgermeisterin Bettina Lisbach kürzlich bei der Eröffnung.

Geld aus Förderprogramm

Es sei ein Gemeinschaftsprojekt bei dem gleich mehrere Ämter der Stadtverwaltung beteiligt waren. Rund 55.000 Euro steuerte das Land als Fördermittel bei. Die Stadt beteiligte sich mit 10.000 Euro. Das Projekt wurde mit Hilfe des Förderprogramms „Blühflächen und Biodiversitätspfade“ des Landes Baden-Württemberg ins Leben gerufen. Alle Stationen befinden sich auf städtischem Grund. „Das war wichtig, weil es sich um äußerst kleinteilige Eigentümerstrukturen handelte“, betonte die Bürgermeisterin.

Höhepunkt des Pfades ist zweifellos ein überdimensionierter Stuhl aus Robinie und Douglasie, den Azubis des städtischen Forstamts zimmerten. Ein herrlicher Blick über die Rheinebene lockt hier Naherholungssuchende an. „Viele Biotopflegemaßnahmen wurden durch Stadt und Ehrenamtliche umgesetzt. Gerade das bürgerschaftliche Engagement ist hier sehr hoch. Dieser neue Pfad bringt für beide etwas: Mensch und Natur“, so Lisbach.

Anreise mit ÖPNV

Dank früherer Bewirtschaftung der kleinparzellierten Strukturen befänden sich auf dem Areal im Karlsruher Osten ideale Bedingungen für eine hohe biologische Vielfalt. Zur Anreise mit der Bahn, die fußläufig rund 13 Minuten entfernt ist, riet Stephanie Bauer, die beim Forstamt für Waldökologie und Waldnaturschutz zuständig ist. Gemeinsam mit Julia Friedrich vom Gartenbauamt war sie für das Öko-Projekt am Knittelberg verantwortlich. Man könne sich wie ein Insekt durch die Wiese schlängeln, so Friedrich. Wer sportlich ist, könne den Berg auch mit dem Rad erklimmen.

Voll des Lobes für den Pfad war Grötzingens Ortsvorsteherin Karen Eßrich. „Unser Ortschaftsrat hat sich schnell und einstimmig für diesen Pfad entschieden. Er passt einfach wunderbar zu Grötzingen“, so die Ortsvorsteherin. An diversen Tafeln erfährt man etliches, beispielsweise über die Entstehung des Oberrheingrabens, Blühreichtum, Tierwelt und den mageren Flachland-Mähwiesen. Startpunkt ist am Parkplatz an der Reithohl. Erfreut war naturgemäß auch Forstamtsleiter Stefan Wilhelm über das neue Angebot „Wir möchten Verständnis für Biodiversität wecken. Wenn wir ein Gespür für unseren Artenreichtum wecken, ist das eine schöne Sache.“

Info

Der Biodiversitätspfad beginnt am Parkplatz Reithohl in Grötzingen. Es ist ein drei Kilometer langer Rundweg und beinhaltet zwölf kindgerechte Info-Stationen. Höhepunkt ist die Aussicht vom übergroßen Holzstuhl vom Knittelberg auf die Rheinebene.