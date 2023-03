Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gemeinden im Landkreis Karlsruhe setzen auf Sicherheitsdienste und verstärkte Bestreifung. Am Epplesee wurden Ticket-Preise erhöht. In Linkenheim kommen Taucher sogar aus Bayern. Kommunen wollen Badesee-Tourismus eindämmen.

Wer am Muttertag am Epplesee in Rheinstetten-Forchheim umherschaute, der traute seinen Augen kaum. Eine Blechlawine zog sich zu dem beliebten See im südlichen Karlsruher Landkreis. Die Nummernschilder: