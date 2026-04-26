Patienten der Kinderonkologie am Karlsruher Klinikum können dank Robotern während ihres Krankenhausaufenthalts am Unterricht teilnehmen. Selbst in den Pausen sind sie dabei.

Krebsbehandlungen gehen für Patienten oft mit langen Krankenhausaufenthalten einher. Für Kinder und Jugendliche heißt das neben dem Kampf gegen den Krebs auch das Verpassen von Unterricht. Im Karlsruher Klinikum macht man sich Technik zunutze, um dem entgegenzuwirken.

2023 sei mittels Spende der erste Roboter angeschafft worden.

Die Kosten der Anschaffung liegen bei 5500 Euro. „Mittlerweile haben der Förderverein FUoKK und das Städtische Klinikum Karlsruhe vier der Telepräsenz-Roboter im Einsatz“, sagt Admira Knoll, Vorsitzende des Fördervereins zur Unterstützung der onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe e.V. (FUoKK).

Die 30 Zentimeter hohen Roboter sind jeweils mit Kamera und Mikrofon ausgestattet. Die Eltern der Patienten leihen sie sich über den Förderverein aus, ihr Einsatz erfolgt in der Schule. „Sie werden im Klassenzimmer auf einem Tisch platziert, während sich die Schülerin oder der Schüler vom Krankenbett aus mit dem Avatar verbindet, um per Livestream am Unterricht der Klasse teilzunehmen“, beschreibt das Klinikum den Ablauf. Über die Kamera verfolgt der Schüler den Unterricht, dank Mikrofon kann er Fragen stellen und Antworten geben. Alles, was es für den Einsatz des Avatars braucht, ist ein iPad für den Patienten und das WLAN-Netz der Schule.

Geräte ständig im Einsatz

Die vier Roboter stehen den jungen Patienten der Station der Kinderhämatologie und Kinderonkologie am Klinikum zur Verfügung. Mit jährlich durchschnittlich 30 neudiagnostizierten Krebserkrankungen bei Kindern ist die Station laut Klinikum eines der größeren nicht-universitären pädiatrisch-onkologischen Zentren in Deutschland mit 16 stationären und vier tagesklinischen Betten.

Der seit drei Jahren zum Einsatz kommende Unterricht per Avatar ist eine kreative Lösung, die Erkrankte wie auch Karlsruher Schulen sehr gut annehmen. „Die Geräte sind dauernd im Einsatz“, sagt Knoll. Grundsätzlich seien sie für alle Schulformen geeignet. „Allerdings werden sie erst ab Klasse 5 in weiterführenden Schulen eingesetzt, wenn die Schülerinnen und Schüler mehr Fächer haben“, so die Fördervereinsvorsitzende.

Soziale Interaktion und Normalität

Dem Unterricht weiter folgen zu können, ist das eine. Alfred Leipold, Oberarzt der Kinderonkologie des Klinikums Karlsruhe, sieht den Nutzen auch auf sozialer Ebene. Der Patient halte Anschluss und bleibe Teil der Klasse. Da Krebsbehandlungen häufig mit vielen Strapazen für die erkrankten Kinder einhergingen, sei es umso wichtiger, möglichst viel soziale Interaktion und Normalität zu ermöglichen, sagt Leipold.

Der Avatar sei dabei quasi ein Stellvertreter in schlechten Zeiten, der ein Stück Normalität zurückgebe. Er ermöglicht außerdem während der Dauer des gesamten Schultags Kontakt. „So kann die Klasse den Avatar auch mit in die Pause nehmen und damit eine soziale Teilhabe abseits des Unterrichts ermöglichen“, erklärt Leipold.