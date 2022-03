Rund 2000 russischstämmige Menschen und etwa 800 aus der Ukraine leben in Baden-Baden. Die Kurstadt ist seit Jahren schon bekannt als Sehnsuchtsort – vorwiegend für gut betuchte Russen. Nun dominiert das Kriegsgeschehen das Stadtleben und überlagert in Teilen die anstehende OB-Wahl.

Das Zeichen ist mehr als deutlich: „Wir wollen Frieden – we want peace“, steht in großen Buchstaben an der Glastür des Immobilien-Ladenlokals. Der Inhaber ist seit fast zwei Jahrzehnten fest etabliert in Baden-Baden und engagiert sich nicht nur im Handel, sondern preist in kyrillischen Schriftzeichen auch „innovative Bauprojekte“ an. Er hat sich deutlich positioniert. Doch nicht jeder Bewohner von Baden-Baden mit russischer Herkunft möchte sich nach Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine äußern.

Seit über 200 Jahren enge Kontakte zu Russland

Etwa 2000 Russen und noch einmal 800 Ukrainer leben in der Kurstadt – bei gerade mal etwa 55.000 Bewohnern insgesamt. Baden-Baden ist schon lange Sehnsuchtsort russischstämmiger Menschen. Voriges Jahr wurde die jahrhundertealte Bäderkultur mit einem UNESCO-Welterbe-Titel ausgezeichnet. Die Stadt hat die erste Spielbank im Südwesten – die auch den weltberühmten russischen Schriftsteller Fjodor Dostojewski (1821-1881), anzog und ihm Anregungen gab für seinen Roman „Der Spieler“. Er weilte unter anderem 1863 und 1867 in der Kurstadt. Das ihm gewidmete Dostojewski-Haus befindet sich nur wenige Meter nördlich von dem besagten Immobilienhändler.

Wenn man in Baden-Baden vom zentralen „Leo“ – dem Leopoldplatz, gelegen zwischen Bäderviertel und Fußgängerzone – hinüber flaniert zu Theater, Kurhaus und Casino, begegnet man regelmäßig russischsprachigen Menschen. Nur wenige Meter vom Kurhaus entfernt, befindet sich die jüdische Synagoge und eine der größten jüdischen Gemeinden in Baden – mit überwiegend russischsprachigen Gemeindemitgliedern. Nicht ohne Grund hat Baden-Baden auch zwei Städtepartnerschaften in den russischen Sprachraum, die jedoch beide inzwischen brach liegen. Die mit Jalta/Krim wurde gegründet vor nunmehr 20 Jahren – und offizielle Kontakte ruhen seit 2014. Mit Sotschi, der Olympiastadt im Kaukasus, wurden entsprechende Bande geknüpft ab 2012 – auch diese ruhen seit Ende Februar 2022, dem Kriegsbeginn in der Ukraine.

Die neue Krise, mit dem Überfall von russischen Streitkräften, überschattet in Teilen auch den OB-Wahlkampf. Für 13. März ist die Wahl angesetzt – am 27. März ist ein etwaiger zweiter Wahlgang. „Bereits am ersten Tag nach Kriegsbeginn gab es eine Kundgebung mit Friedensgebet am Platz an der Fieser-Brücke an der Oos“, sagt die amtierende Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU). Sie zeigt sich betroffen, auch bei ihren Wahlkampfauftritten. Vorigen Sonntag kamen wieder zirka 1200 Menschen zusammen am nahe gelegenen Augustaplatz, um gegen den Krieg zu protestieren. So viele wie selten jemals zuvor. Mergen äußerte sich auch in einem offiziellen Statement: „Gerade in Baden-Baden, einer Stadt, die seit über 200 Jahren enge Kontakte zu Russland hat, in der russische Künstler von Weltrang lebten und arbeiteten, sind wir vom Vorgehen Russlands in der Ukraine bestürzt“, schrieb sie Ende Februar. Bei der Stadt wurde eine Adresse geschaltet, über die Ukraine-Hilfe organisiert und koordiniert werden soll.

Mancher fürchtet nun, die Russen in der Stadt würden zunehmend stigmatisiert. Eine junge Einzelhändlerin, geboren in Moskau – und schon lange mit ihrem Modegeschäft in der Kurstadt sesshaft – möchte sich nicht äußern zum Konflikt. „Mir gehen gerade so viele Dinge durch den Kopf“, bittet sie um Verständnis. Nicht viel anders ist dies im Osten der Kurstadt, nahe dem Stadtteil Lichtental, wo ein russischer Supermarkt der Kette „Mix Markt“ seine Waren anbietet – und zum Gesprächsort wird. Nur etwa 100 Meter entfernt von der goldenen Kuppel der Russisch-Orthodoxen Kirche Baden-Baden. Die Supermarkt-Kette ist bekannt für russische, polnische und rumänische Produkte. Für eine Stellungnahme auch nicht erreichbar ist der Immobilienhändler im Stadtzentrum: Sein Anschluss ist „vorübergehend nicht erreichbar“, eine Mail bleibt unbeantwortet.

„Ukrainer und Russen bleiben weiter unsere Freunde“, sagt derweil der FDP-Stadtrat Rolf Pilarski als OB-Kandidat bei der Kandidatenvorstellung. Ein russischsprachiger Baden-Badener, der ebenfalls anonym bleiben möchte, gibt sich am Telefon auskunftsfreudig. Er sagt, in seiner Umgebung gebe es „keinen Menschen, der nicht für Frieden sei“. Er deutet auch an, dass es derzeit „viel Stimmungsmache“ gebe. Leute würden stigmatisiert. Er befürchtet, dass der Konflikt nachhaltig Spuren hinterlasse, etwa „zwischen den hier lebenden Ukrainern und Russen, Menschen die (bislang) friedlich in unmittelbarer Nachbarschaft leben…“.

20-jähriges Bestehen der Partnerschaft

Am Wahltag ist bislang keine weitere Kundgebung angesagt. Aber das Thema wird auch den oder die neue Oberbürgermeister/in weiter beschäftigen. So wie etwa auch Gérard und Uta Ell. Die beiden betagten Mitbürger der Stadt waren maßgebliche Mitbegründer der Städte-Partnerschaft zu Jalta auf der Krim. „Wir bedauern diesen Krieg zwischen Russland und der Ukraine und sind grundsätzlich Kriegsgegner“, teilt Uta Ell mit – auch im Namen des inzwischen 90-jährigen Gatten. Beide hatten noch am 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns, an einem Video-Posting zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft mitgewirkt. Sie bedauerten ausdrücklich „die Entscheidung der Politik, Städtepartnerschaften zwischen diesen beiden Staaten still zu legen“.

Und äußern die Meinung, dass gerade in dieser schwierigen Zeit Städtepartnerschaften „am Leben erhalten werden sollten als Brückenbauer für die Zukunft“. Humanitäre Aktivitäten - bis zum Eintritt normaler Zeiten, wollen sie beide aber weiterhin fördern.