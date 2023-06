Drei Karlsruher Kliniken richten sich mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit: Wenn sich nichts in Sachen Finanzen tut, stehen die Einrichtungen, in denen Patienten aus der ganzen Region behandelt werden, vor dem Kollaps.

Anlass des Appels, der in erster Linie die politischen Vertreter im Land erreichen soll, ist der bundesweite Aktionstag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) unter dem Motto „Alarmstufe Rot- Krankenhäuser in Not!“. Die Mitarbeitenden der drei Karlsruher Kliniken nutzen den Aktionstag, um erneut und eindringlich auf die prekäre Situation der Kliniken aufmerksam zu machen. Bereits im vergangenen September und dieses Jahr im April hatten das Städtische Klinikum, die ViDia Christliche Kliniken und das SRH Klinikum in Karlsbad-Langensteinbach gemeinsam auf die massive wirtschaftliche Bedrohung der Kliniken in Deutschland hingewiesen.

Seitdem sei jedoch nicht viel passiert, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Woche für Woche verschärfe sich demnach die wirtschaftliche Lage der Häuser und spitze sich weiter dramatisch zu. Ein Blick auf die „Defizit-Uhr“ zeige, dass pro Stunde ein Fehlbetrag von 70.776 Euro allein für die baden-württembergischen Kliniken anfalle. Die Uhr rechnet das Defizit aller Krankenhäuser in Baden-Württemberg seit dem 1. Januar hoch.

Harsche Kritik an Politik

„Ohne die vorherige Stabilisierung der Krankenhausfinanzen macht die geplante Reform schlicht keinen Sinn. Krankenhäuser, die reformiert werden sollen, sind möglicherweise bis zum in Kraft treten der Reform gar nicht mehr existent“, sagt der Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, Heiner Scheffold. Die Karlsruher Kliniken treten unter anderem mit einer gemeinsamen Social Media-Kampagne an die Öffentlichkeit und machen damit auch auf die Gefährdung der regionalen Gesundheitsversorgung aufmerksam, sollte nicht schnell und unbürokratisch Hilfe von Bund und Land zugesichert werden.

„Wir unterstreichen den Appell der Deutschen Krankenhausgesellschaft und sehen uns wiederholt veranlasst, auch im Sinne unserer Mitarbeitenden und den drohenden Einschnitten in der Patientenversorgung, auf die gravierende Situation hinzuweisen. Die Krankenhäuser brauchen jetzt Hilfe der Politik“, sagt die Vorständin der ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe, Caroline Schubert. „Die Politik muss aktuell entscheiden, welche Priorität für sie die Gesundheit unserer Mitmenschen hat“, ergänzt der Geschäftsführer am SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, Jörg Schwarzer und meint weiter: „Die Krankenhausträger haben mit den hohen Tarifabschlüssen einen wichtigen und notwendigen Schritt für die vielen Arbeitskräfte im Gesundheitssektor getan. Gleichzeitig steigt durch die Tarife der enorme finanzielle Druck auf die Institutionen noch zusätzlich an.“ Es sei demnach nicht klar, wie lange Krankenhäuser ihren Auftrag mit diesen Rahmenbedingungen noch erfüllen könnten.

Finanzielle Unterstützung

„Neben dem Ausgleich der Tarifsteigerungen sowie einem schnellen, adäquaten Ausgleich für die immensen inflationsbedingten Kostensteigerungen, müssen dringend die Umsatzeinbußen – resultierend aus dem Rückgang der Patientenzahlen – durch einen Ganzjahresausgleich im Jahr 2023 gedeckt werden“, unterstreicht der kaufmännische Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe, Markus Heming. Nur mit kurzfristiger finanzieller Unterstützung könne die Politik verhindern, dass Kliniken vor der geplanten großen Krankenhausreform in die Insolvenz gehen und damit die medizinische Versorgung der Menschen in der Region sichern. „Gute Patientenversorgung braucht starke Krankenhäuser“, fasst es Heming zusammen.

Im aktuellen Krankenhaus Rating Report sei die sehr schlechte wirtschaftliche Situation an den deutschen Krankenhäusern bestätigt worden, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der drei Krankenhäuser weiter. Besonders besorgniserregend ist für die Klinik-Vertreter die Prognose einer weiteren Verschlechterung in den kommenden Jahren 2023 und 2024. Hinzu komme die nach wie vor angespannte Personalsituation: jeder sechste Krankenhausbeschäftigte verlasse pro Jahr das Krankenhaus, jeder dritte davon scheide ganz aus dem Gesundheitswesen aus, heißt es dazu.

Info

Werd ei Kliniken in ihren Forderungen unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, seine Stimme für die Sicherung der Gesundheitsversorgung abzugeben. Alle Informationen dazu auf https://www.dkgev.de/fair/ihre-stimme-fuer-die-krankenhaeuser/