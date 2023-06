Nach der Überschwemmung im Ahrtal gab es vielfältige Hilfe und Unterstützung - auch aus Baden. Über 160 Helfer und Helferinnen wurden nun für ihren Einsatz im benachbarten Bundesland geehrt.

Nach der Katastrophe im Ahrtal im Sommer 2021, wurden innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Hilfsaktionen organisiert und Einsatzgruppen in die Gebiete entsandt. Auch aus dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe waren Einsatzkräfte zur Hilfe vor Ort. Sie kamen aus den Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Bergwacht und der Notfallseelsorge. Rund 160 Frauen und Männer wurden nun im Lichthof des BGV in Karlsruhe bei einer gemeinsamen Veranstaltung von Stadt- und Landkreis mit der rheinland-pfälzischen Fluthilfemedaille 2021 ausgezeichnet.

Die schnelle gegenseitige Unterstützung über Bundesland-Grenzen hinweg sei ein eindrucksvolles Beispiel für die Kraft des Ehrenamts und die Unterstützung, die zwischen den einzelnen Organisationen des Bevölkerungsschutzes besteht, hieß es bei der Feierstunde. Regierungspräsidentin Sylvia Felder überbrachte bei der Verleihung den Dank des Landes Baden-Württemberg. „Sie alle haben Großartiges geleistet, um den Menschen in und nach der Flutkatastrophe direkt und sofort zu helfen. Sie haben in einer außergewöhnlichen Situation reagiert und gehandelt. Sie haben eigene Interessen hintangestellt und haben Menschen in Not geholfen“, so Felder.

„Dass viele Menschen ihre Freizeit opfern und sich freiwillig solchen Herausforderungen wie 2021 in Rheinland-Pfalz stellen, verdient großen Respekt. Diesen drücken wir heute mit der Verleihung der Medaille auch im Namen des Landkreises aus“, sagte Landrat Christoph Schnaudigel. Die Einsatzkräfte hätten nicht nur Fachwissen und Arbeitskraft mit ins Ahrtal gebracht, sondern vor allem Hoffnung, Stärke und Menschlichkeit. Es sei ein Signal für die Menschen gewesen, dass sie in Not nicht allein gelassen wurden.