Von Normalität will im Ettlinger Tor Center (ECE) so kurz nach den Corona-Lockerungen zwar noch niemand sprechen, dennoch steigen die Besucherzahlen langsam wieder an. Viele Pfälzer zieht es regelmäßig in den Einkaufstempel, im dem 130 Geschäfte unter einem Dach angesiedelt sind. Einer wird allerdings die Türen dauerhaft schließen.

Der 6. Juni war so ein Tag, der Hoffnung macht. „Da hatten wir eine Besucherfrequenz, wie vor der Corona-Zeit“, freut sich Center-Managerin Anne Klausmann vom „Ettlinger