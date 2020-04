Das Hafenkulturfest 2020 wird nicht stattfinden, wie die Organisatoren mitteilen. Grund der Absage sind die aktuelle Corona-Maßnahmen. 2021 soll es wieder ein Fest geben.

Die Absage betrifft auch den Stadtwerke-Cup in Kooperation mit den Rheinbrüdern. Die Organisatoren bedauern die Entscheidung. „Selbstverständlich unterstützen wir die beschlossenen Maßnahmen und leisten unseren Beitrag, damit eine Eindämmung der Coronavirus-Pandemie möglich ist“, so Hafendirektorin Patricia Erb-Korn. „Alle Akteure freuten sich auf die Durchführung dieses besonderen Festivalwochenendes Ende Juni, die Vorbereitungen waren schon in vollem Gange“, ergänzt Projektleiterin Nadine Bauer und blickt zuversichtlich nach vorne: „Das Hafenkulturfest wird auch weiterhin ein fester Anker im Karlsruher Veranstaltungskalender bleiben“. Während des dreitägigen Festes können Besucher das Karlsruher Hafengelände erkunden. Die nächste Ausgabe ist vom 25. bis 27. Juni 2021. Auch das Fahrgastschiff der Rheinhäfen Karlsruhe ist weiterhin von den Corona-Maßnahmen betroffen. Die Fahrten der MS Karlsruhe werden bis einschließlich 17. Mai 2020 nicht stattfinden können.