Kurz nach 8 Uhr morgens traf der Impfstoff im Zentralen Impfzentrum in der Messe Karlsruhe ein, bereits drei Stunden später rückten die Mobilen Impfteams aus, um in zwei Seniorenheimen in Karlsruhe und Rheinstetten aus, um Bewohner und Personal zu impfen.

Kurz nach 14 Uhr wurde dann auch der erste „Impfling“ in der Messe Karlsruhe mit dem neuen Corona-Impfstoff aus dem Hause BionTech/Pfizer geimpft. Die Zahl der Mobilen Impfteams, die ausschließlich