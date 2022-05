Der KVV hat mit dem Verkauf des neuen 9-Euro-Tickets begonnen. Es gibt die Karten an den Automaten an den Haltestellen, über den Webshop unter www.kvv-shop.de und in den Kundenzentren. Wie berichtet, ist das Ticket, mit dem bundesweit Busse und Bahnen im öffentlichen Nah- und Regionalverkehr genutzt werden können, einen Monat lang gültig und kann für den Zeitraum Juni, Juli und August erworben werden. Die 90 Tage kosten dann insgesamt 27 Euro.