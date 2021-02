Eine 42 Jahre alte Frau ist am Samstag gegen 22 Uhr in der Ebertstraße über die Balkonbrüstung einer im 4. Obergeschoss gelegenen Wohnung gestürzt und trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstorben. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Zeugenaussagen zufolge soll es zuvor zu einem lautstarken Streit zwischen der Frau und dem 40-jährigen Wohnungsinhaber gekommen sein, wie die Polizei mitteilt. Der Mann, mit dem die Frau ersten Erkenntnissen zufolge in einer öfter wechselnden Beziehung stand, wurde unter dem Tatverdacht eines Tötungsdelikts vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Mittlerweile ist er jedoch wieder auf freiem Fuss. Die weiteren Ermittlungen laufen. Beamte der Kriminaltechnik sind zur Spurensicherung und -auswertung eingebunden. Eine Obduktion der Verstorbenen wurde seitens der Staatsanwaltschaft Karlsruhe veranlasst.