Fast alle Reisenden in den Nahverkehrszügen in Baden-Württemberg halten sich an die 3G-Regelung zum Schutz vor einer Corona-Infektion. Das ist das Ergebnis intensiver Kontrollen in den Bahnen durch Sicherheitspersonal.

Insgesamt wurden seit Einführung der 3G-Regelung im November 2021 über 1,3 Millionen Fahrgäste in den Zügen kontrolliert. Dabei waren – je nach kontrollierter Strecke – nur zwischen einem und drei Prozent der Fahrgäste nicht geimpft, nicht genesen oder nicht tagesaktuell getestet.

Fahrgäste, die den 3G-Nachweis nicht vorlegen können, werden derzeit vom Sicherheitspersonal aufgefordert, den Zug am nächsten Bahnhof zu verlassen. Nach einem offiziellen Schnelltest mit negativem Befund können sie dann die Reise fortsetzen. Laut der Untersuchung werden die Kontrollen von den Reisenden sehr begrüßt. Aggressive Fahrgäste, die sich widersetzen und der Polizei übergeben werden müssen, seien Einzelfälle.

Seit Ende November 2021 dürfen Fahrgäste - mit Ausnahme von Schülerinnen und Schülern außerhalb der Ferien - den ÖPNV nur noch mit einem Impf-, Genesenen- oder Testnachweis benutzen. Es gilt also die 3G-Regel. Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, dies stichprobenhaft zu kontrollieren.