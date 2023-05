Sechs Monate wird Norbert Jarosch auf Rhein, Donau, Moldau und Elbe unterwegs sein. Er ist am Samstag auf eine 3500 Kilometer lange Expedition gestartet.

Die Expedition wird Norbert Jarosch nur mit Muskelkraft bewältigen, wie er sagt. Sein Ziel ist es, im Einerkajak zuerst rund 150 Kilometer stromaufwärts auf dem Rhein bis Sasbach am Kaiserstuhl zu paddeln. Von dort wird er mit dem Bootswagen, auf dem sein Kajak an Land transportiert wird, 90 Kilometer bis zur Donau nach Donaueschingen wandern. Danach paddelt er etwa 670 Kilometer auf der Donau bis nach Linz in Österreich. Anschließend wird er rund 43 Kilometer zu Land nach Vyšší Brod in Tschechien laufen.

Vorbereitungen auf dem Rhein

Weiter geht die Tour auf der Moldau, auf der er circa 320 Kilometer bis Melnik paddeln will. Dort mündet die Moldau in die Elbe. Auf der Elbe wird Jarosch rund 800 Kilometer bis Hamburg im Kajak fahren. Danach folgt ein 600-Kilometer-Teilabschnitt entlang der Nordseeküste bis zum Hafen Rotterdam. Danach kehrt er wieder zurück auf den Rhein, um die letzten rund 640 Kilometer stromaufwärts bis nach Rheinsheim zurückzupaddeln.

Auf diese lange und herausfordernde Reise hat sich Norbert Jarosch auf dem Rhein und Altrhein rund um Philippsburg vorbereitet: Gemeinsam mit Oskar Kowalczyk, Trainer beim KVB Rheinsheim und Roland Gäckle, der bei der IT-Umsetzung und Tracking-Software zur Routenbegleitung half, sowie der KVB-Trainingsgruppe.

Norbert Jarosch paddelt in einem Einerkajak „PriLite Marlin“ der Firma Prijon und bekommt großzügige Unterstützung von dem Unternehmen, wie er sagt. Während seiner Reise wird der Sportler von den Kanuten des Kanu-Vereins Bruhrain Rheinsheim auf verschiedenen Abschnitten begleitet. Dennoch wird er den Großteil der Reise bei Wind und Wetter allein bewältigen – nur mit Schlafsack und Zelt als stetigen Begleitern.

Info

Die Expedition von Norbert Jarosch kann online verfolgt werden unter https://kvb-rheinsheim.de .