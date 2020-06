Die Spargelsaison 2020 forderte die Anbauer extrem heraus: ausbleibende Erntehelfer aus Angst vor dem Corona-Virus oder vor dem Flug, höhere Kosten wegen der Einreiseauflagen und der Infektionsschutzmaßnahmen, eingeschränkte Unterbringungsmöglichkeiten, die wiederum für Personalmangel sorgten. Laut der Online-Umfrage des Netzwerks der Spargel- und Beerenanbauer, an der sich 381 Spargel- und Beerenerzeuger beteiligt haben, fehlten in dieser Saison 28 Prozent an Erntehelfern.

Dennoch gab es in dieser Saison auch Positives: die Witterung mit kühleren Phasen sorgte für einen gleichmäßigen Ernteverlauf ohne hohe Erntespitzen, die große Bereitschaft der inländischen Bevölkerung, bei der Ernte mitzuhelfen, und die sehr gute Nachfrage beim Direktkauf.

„Insgesamt stellen wir fest, dass die Spargelsaison unter Corona-Bedingungen besser verlaufen ist als erwartet“, erklärt Simon Schumacher, Vorstandssprecher des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer. „Zwar konnten geschätzt 25 bis 30 Prozent der Ernte durch die fehlenden Erntehelfer nicht eingeholt werden und die Infektionsschutzmaßnahmen haben laut unserer Umfrage zu durchschnittlich 880 Euro höheren Kosten pro Saisonarbeitskraft geführt. Doch wurde der Absatzverlust durch die Schließung der Gastronomie von einer sehr guten Nachfrage in der Direktvermarktung teilweise aufgefangen.“

Bis zum 24. Juni gibt es noch Spargel, doch bei einigen Anbauern geht die Ernte schon kommendes Wochenende zu Ende, weil die Saison früh begonnen hat, und die Spargelpflanzen noch etwas unter der Trockenheit von 2019 leiden.

Über 60 Prozent der Spargel- und Beerenerzeuger setzen Erntehelfer aus dem Inland ein

Laut der Umfrage-Ergebnisse haben 61 Prozent der Betriebe auch inländische Erntehelfer beschäftigt. Rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer gab an, dass sie im Mittel 27 Prozent der Arbeitskräfte durch inländische Mitarbeiter abdecken – das entspricht hochgerechnet 17 Prozent der gesamten Beschäftigten. Diese waren meist in Kurzarbeit, es halfen jedoch auch Studierende, Schüler und Selbstständige aus.

Nur knapp ein Viertel der einheimischen Helfer blieb die vorgesehene Zeit. Jeder Vierte hielt einen Tag bis maximal eine Woche durch. Insgesamt 225 Betriebe gaben an, dass im Mittel 43 Prozent ihrer inländischen Kräfte die Ernte vorzeitig abbrachen. Der häufigste Grund war mit 56 Prozent die Wiederaufnahme des ursprünglichen Berufs oder Studiums, gefolgt von zu großer Anstrengung (45 Prozent) und körperlichen Beschwerden (35 Prozent). Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Betriebe bewertete ihre Erfahrungen mit den inländischen Erntehelfern als befriedigend bis sehr gut. Jeder 10. Betriebsleiter machte schlechte bis sehr schlechte Erfahrungen. Bemängelt wurden vor allem die Leistungsfähigkeit und das Durchhaltevermögen, teilweise auch die Unzuverlässigkeit.

Großer bürokratischer Aufwand für Betriebe

„Am Anfang war es stressig. Es war ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, da wir abklären mussten, wie die inländischen Erntehelfer bei der Sozialversicherung anzumelden sind, und wer von den Kurzarbeitern wie viel hinzuverdienen durfte“, bilanziert Stefan Schneider, Spargelanbauer aus Iffezheim. „Die Erntehelfer haben nicht jeden Tag gearbeitet, was die Organisation schwieriger machte: Manche waren vier bis fünf Tage, andere zwei Tage in der Woche auf dem Feld. Trotz allem lief die Saison überraschenderweise besser als gedacht. Unsere Leute waren zuverlässig, und ein Teil ist auch bis zum Ende der Ernte geblieben“.

Im Durchschnitt gaben die Betriebe pro Erntehelfer, die aus Osteuropa eingeflogen wurde, 234 Euro für den Flug aus. Für Infektionsschutzmaßnahmen wie Schutzvorrichtungen, Masken, Handschuhe, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel fielen im Mittel pro Helfer 142 Euro an. Für die halbe Zimmerbelegung sowie das Vorhalten von Quarantäneräumen musste der Betrieb durchschnittlich pro Person 504 Euro mehr ausgeben.

Gute Nachfrage in der Direktvermarktung und im Lebensmitteleinzelhandel

Nach einem verhaltenen Saisonstart zeichnete sich eine überdurchschnittlich große Nachfrage nach Spargel insbesondere bei den Direktvermarktern ab. Laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) war gerade im Mai der Anteil an Haushalten, die Spargel kauften, höher als im vergangenen Jahr. Michael Koch, stellvertretender Bereichsleiter und Spargelmarkt-Experte der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI), erklärt: „Während die Preise in der Direktvermarktung recht stabil waren, war die besondere Corona-Situation im Lebensmitteleinzelhandel kaum spürbar: Der Preisdruck auf die Spargelanbauer war ähnlich wie im Vorjahr. Wir erwarten bis Mitte Juli mit Spannung die Zahlen, die zeigen, inwieweit sich die Anteile der Vertriebswege verändert haben“.