Einem 25-jährigen italienischer Staatsangehöriger wird eine versuchte Tötung und gefährliche Körperverletzung an einem 84-Jährigen vorgeworfen. Der junge Mann wohnt seit zwei Monaten bei einer Familie in Kronau. Am Donnerstagnachmittag soll er in die Wohnung des Großvaters seiner Lebensgefährtin gegangen sein. Dort habe er den Mann unter einem Vorwand ins Schlafzimmer gelockt und ihn anschließend bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Danach sei er zurück in die Wohnung der Familie gegangen. Der 84-Jährige erwachte einige Zeit später aus seiner Bewusstlosigkeit und konnte die Familie verständigen. Er wurde in einem Krankenhaus versorgt. Der Beschuldigte konnte in der Wohnung festgenommen werden. Bei den weiteren Ermittlungen wird unter anderem geprüft, ob er psychisch krank ist.