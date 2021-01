Nicht angezogene Schrauben an allen vier neu montierten Kompletträdern eines Autos führten wohl zu einem Unfall auf der Bundesstraße 35 auf Höhe des Erdbeerhofes am Freitagnachmittag. Ein 63-jähriger Autofahrer verlor am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der B35 den vorderen linken Reifen seines Pkw. Dieser Reifen schleudert in den Gegenverkehr und beschädigt einen dort fahrenden Sattelzug. Der Pkw war auf dem Rückweg von der Montage von vier neuen Kompletträdern. Beim Verladen des stark beschädigten Mercedes wurde festgestellt, dass wohl an keinem der Räder die Schrauben angezogen worden waren. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 25 000 Euro. Verletzte gab es laut Polizeibericht keine.