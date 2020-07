Nach der sexuellen Belästigung und Nötigung einer 23-Jährigen am Sonntag gegen 4.20 Uhr auf dem Karlsruher Schlossvorplatz konnte die Polizei bei der Fahndung einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Der bisher polizeiliche unbekannte Mann räumte sein Verhalten ein und führte es auf seine Alkoholisierung zurück. Wie die Ermittlungen ergeben haben, saß die 23-Jährige am Brunnen des Schlossvorplatzes und wollte offenbar einen Kometen am Nachthimmel beobachten. Dabei war sie von dem Mann angesprochen worden. Obwohl sie ihr Desinteresse an ihm bekundet hatte, wurde er zudringlicher, hielt ihre Arme fest und küsste sie. Mittels Abwehrversuchen konnte die junge Frau den 28-Jährigen zunächst auf Distanz bringen. Allerdings ging er dann erneut auf sie zu und fasste ihr in den Schritt. Schließlich schrie ihn sein Opfer an und konnte flüchten. Die Geschädigte erstattete umgehend Anzeige und gab eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Der Verdächtige wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen bereits.