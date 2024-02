Ein besonderes Geschenk erhielt das Karlsruher Naturkundemuseum von seinem Freundeskreis. Vorstand Michael Zacherle ersteigerte ein Großherzogliches Herbarbuch und weitere Herbarien bei einer Auktion in London.

Zacherles Einsatz sei es zu verdanken, dass nun ein etwa 175 Jahre altes Herbarbuch aus der Zeit Großherzog Friedrichs I. von Baden (1826–1907) wieder „nach Hause“ zurückgekehrt sei, sagt der Leiter der Botanik im Museum, Rainer W. Bussmann. Dabei handle es sich wahrscheinlich um Material, das entweder Friedrichs Ehefrau Luise von Preußen oder eine Hofdame auf Reisen in die Schweiz und nach Frankreich gesammelt habe.

Zum Auktionsvolumen gehören darüber hinaus drei Herbarbände aus den 1940er und 1950er Jahren, die der britische Agrarwissenschaftler Robin H. Best erstellt hat. Best war als Besatzungsoffizier 1946 im Rheinland.

Ein „Schnäppchen“ für 500 Euro

„Entdeckt“ hatte das Material in einem Londoner Auktionskatalog die Direktion des Badischen Landesmuseums, die daraufhin den damaligen Direktor des Naturkundemuseums, Norbert Lenz, informierte. Lenz organisierte mit dem Förderverein den Ankauf. Rund 500 Euro haben die Bücher gekostet – „ein Schnäppchen“, wie Bussmann findet.

Herbare werden Sammlungen konservierter Pflanzen und Pilze genannt. Herbarexemplare dienen zur Beschreibung der Flora und Definition von Arten. Das Großherzogliche Herbarbuch habe einen historisch wissenschaftlichen Wert für das Museum. Das Referat Botanik am Naturkundemuseum werde es nun zunächst restaurieren und dann wissenschaftlich auswerten.

Die Spur führt wohl zur Herzogin

Spannend ist aus Sicht Bussmanns, wer das Buch eigentlich in Auftrag gegeben und geschrieben habe. Denn Großherzog Friedrich sei im Gegensatz zu seiner Gemahlin wohl kein großer Freund der Pflanzenkunde gewesen, so der Botanik-Leiter. Die drei Herbarbücher von Robin H. Best eignen sich jetzt schon für die wissenschaftliche Arbeit.

Das Karlsruher Museum bewahrt etwa 600.000 Exemplare in Herbarien auf. Diese Pflanzensammlung geht bis ins Jahr 1703 zurück. Herbarien sind laut Bussmann wichtige Zeugen der Interaktion von Pflanzen mit ihrer Umwelt, der Geschichte der Vegetationsentwicklung und des Globalen Wandels.

Wissenschaftlicher Wert

Die kombinierten Daten ermöglichten es, Veränderungen von Flora und Vegetation, zum Beispiel durch Klima- und Nutzungswandel, zu verfolgen. Dies sei auch von großer Bedeutung für Inhaltsstoffe von Medizinal- und Nahrungspflanzen.

Das Museum nimmt auch deshalb mit zwei weiteren Partnern an einem EU-Projekt teil und digitalisiert in den nächsten 18 Monaten seine Herbare, Ziel ist es, sie damit leichter für Öffentlichkeit und Forschung zugänglich zu machen.