Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es Montagabend in Oberreut. Ein 19-Jähriger schlug und trat auf ein auf einen 16 Jahre alten Jugendlichen ein und verletzte ihn schwer. Der Geschädigte war mit vier Freunden in der Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs, als er von einer fünf- bis sechsköpfigen Personengruppe provoziert und angegangen wurde. Der Angreifer schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Jugendliche ging daraufhin zu Boden und wurde durch den Täter ein weiteres Mal ins Gesicht getreten. Laut Angaben der Zeugen soll der Jugendliche daraufhin für kurze Zeit das Bewusstsein verloren haben. Durch die Tritte und Schläge wurde der junge Mann verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.