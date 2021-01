Auf einen insgesamt ruhigen Jahreswechsel blickt die Polizei des Stadt- und Landkreises zurück. Gegen 23.35 Uhr wurde ein 25-Jähriger festgenommen, der am Polizeidienstgebäude in der Hebelstraße Graffiti aufsprühte. Möglicherweise gehen noch zwei ähnliche Sprühaktionen auf sein Konto. Es gingen zahlreiche Anrufe ein, wonach Feuerwerk abgebrannt und mit Schreckschusswaffen herumgeschossen worden sei. Allerdings verzeichnete die Polizei bereits eine halbe Stunde nach Mitternacht ein deutliches Abflauen. Größere Menschenansammlungen stellte die Polizei nicht fest. Es kam zu kleineren Brandherden, die jedoch rasch und ohne größeren Schaden verursacht zu haben gelöscht werden konnten. Einzig beim Brand einer Mülltonne in der Albert-Einstein-Straße von Waghäusel wurde eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war im Einsatz. Es entstand ein Schaden von geschätzten 10.000 Euro. Neben 35 gemeldeten Ruhestörungen verlief die Nacht bei insgesamt rund 110 verhängten Platzverweisen ohne größere Ereignisse, schreibt die Polizei. Die Branddirektion berichtet, das der Rettungsdienst zu rund 70 Einsätzen im Stadt- und Landkreis ausrückte. Die Feuerwehr der Stadt wurde zu 4 Einsätzen alarmiert.