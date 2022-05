Ausflugstipp: Beim Spaziergang über den Baumwipfelpfad geht es hoch hinaus. Der Weg ist barrierefreie gestaltet und wurde erst im letzten Jahr eröffnet. Ein Ausflugstag im elsässischen Drachenbronn ist allerdings nicht gerade ein Schnäppchen

Schritt für Schritt schraubt sich der runde Turm in die Höhe. Die Holzkonstruktion ist luftig gestaltet und gibt den Blick frei auf die umliegenden Wälder. Knapp 30 Meter ist der Turm hoch, in dessen Inneren die Besucher auf einem barrierefreien Weg in Runden emporsteigen.

Zum Eingang geht es mit der Bimmelbahn

Wer mutig genug ist, saust dann die große Abenteuerrutsche im Holzturm hinunter. Kinderlachen und fröhliche Gespräche erfüllen die Atmosphäre auf dem Baumwipfelpfad im Elsass („Chemin des Cimes Alsace“), der erst im Mai vergangenen Jahres eröffnet wurde. Pfad und Aussichtsturm sind barrierearm und familienfreundlich konzipiert. Eine maximale Steigung von 6 Prozent macht einen Besuch also auch mit Rollstuhl und Kinderwagen gut möglich. Der Turm ist sicherlich der Höhepunkt des Ausflugs, doch das Abenteuer beginnt schon zuvor. Denn um zum Baumwipfelpfad zu kommen muss man sich beim großen Besucherparkplatz in Drachenbronn entscheiden: Alle 30 Minuten bringt eine kleine Bahn („petit train“) die Besucherschar hinauf zum Gelände im Wald – die Mitnahme eines Kinderwagens ist kein Problem. Alternativ kann auch in einer guten Stunde hinaufgelaufen werden. Der gut ausgeschilderte Pfad durch den Wald ist mit Outdoor-Kinderwagen machbar.

Die meisten entscheiden sich jedoch für die spaßige Fahrt mit dem Bähnchen hinauf und wählen dann für den Abstieg den Waldweg. Oben angekommen geht es hinter dem Kassenbereich mit Shop, Gastronomie und Toilettenanlage direkt auf einen hölzernen Pfad. Über einen Kilometer schlängelt der sich auf Höhe der Baumkronen durch das Waldgebiet der Nordvogesen - fantastische Weitsichten gibt es inklusive. Lern- und Erlebnisstationen sind dann und wann zu finden und halten nicht nur für Kinder allerlei Infos bereit. So schlendert man auf dem Pfad gemütlich auf den Turm zu und kann die beeindruckende Natur auf sich wirken lassen. Bevor es dann gemütlich in die Höhe geht, sollte man eine der zur Verfügung gestellten Matten nicht vergessen, wenn man die Rutsche für den Abstieg wählt.

All das trägt zu einem außergewöhnlichen Ausflugstag bei, hat aber auch seinen Preis: 15 Euro zahlt ein Erwachsener, 12 Euro kostet der Eintritt für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Für einmal Rutschen kommen 2 Euro hinzu. Dabei spielt es keine Rolle, ob man für den Hin- und Rückweg zum Baumwipfelpfad die kleine Bahn oder den Fußweg wählt. Auch im Shop und in der Gastronomie kann man dann noch Geld lassen. Es finden sich jedoch auch viele schöne Plätze für ein mitgebrachtes Picknick und auch alternative Gastronomiebetriebe in unmittelbarer Nähe des Baumwipfelpfads.

Weiter Ausflugsziele liegen in der Nähe

Ebenfalls unweit von Drachenbronn gelegen ist die Burg Fleckenstein. Ein Besuch des imposanten Bauwerks aus dem 12. Jahrhundert lässt sich gut kombinieren. Fleckenstein wird umfangreich touristisch bespielt.

Allerdings ist das historische Gemäuer nicht barrierefrei zu begehen. Nur 30 Minuten Fußmarsch davon entfernt liegt der Gimbelhof. Die beliebte Einkehrmöglichkeit wartet auch mit einem schönen Burgen-Spielplatz für den Nachwuchs auf.

Information

Der Baumwipfelpfad liegt in Drachenbronn, in der unmittelbaren Nähe von Wissembourg und ist weiträumig ausgeschildert. Der Parkplatz ist beim Schwimmbad. Von hier startet auch der Zug („petit train“) und der Wanderweg. Eine direkte Anfahrt zum Baumwipfelpfad ist nicht möglich. Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre: 12 Euro. Rutsche pro Fahrt: 2 Euro. Kinder unter 6 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen. Hunde sind auf dem Pfad nicht erlaubt. Weitere Infos unter www.chemindescimes-alsace.fr, auf Instagram: wandercroissant. Geöffnet ist das Areal von Mai bis September täglich zwischen 10.30 Uhr und 19 Uhr. Es gibt in Frankreich zwar keine Corona-Beschränkungen mehr, im Shuttle-Zug ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Personen ab 6 Jahren jedoch Pflicht!