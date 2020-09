Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist es auch bei der zweiten Gesprächsrunde zu keiner Einigung gekommen. Deshalb hat die Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen.

Davon war auch der öffentliche Nahverkehr in Karlsruhe betroffen. In der Fächerstadt waren die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe (VBK) zur Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Laut VBK mussten Fahrgäste am Freitag deshalb mit Ausfällen und Verspätungen im Bus- und Bahnverkehr in der Innenstadt rechnen. Zudem wurden während der Friday For Future-Demo einige Buslinien umgeleitet, wie das Unternehmen mitteilt. Verdi hat bereits weitere Streiks angekündigt.