Erst im April vergangenen Jahres war Siegfried Schliebs zum Vorsitzenden des Seniorenbeirates gewählt worden, nun hat er sowohl den Vorsitz niedergelegt als auch seine Mitgliedschaft des städtischen Gremiums aufgegeben.

Diese Entscheidung hat er in der Sitzung des Seniorenbeirats am Donnerstagnachmittag bekanntgeben. Die Gründe liegen in der unterschiedlichen Sichtweise, wie der Vorsitz ausgeführt werden sollte.

Schliebs nennt den Unwillen einer großen Anzahl von Mitgliedern, seiner Neuausrichtung zu folgen. Er habe den Beirat inhaltlich voranbringen und nicht nur ein „Weiter so“ betreiben wollen, argumentiert er. Zudem sehe er persönliche Interessen bei Beiratsmitgliedern, die das Gremium für sich instrumentalisieren.

Mitglieder, die seinen Rücktritt befürworten, sprechen von einer bisher sehr harmonischen Teamarbeit, die Schliebs zu unterbinden versucht habe und alles allein bestimmen wollte.

Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) bedauert den Rücktritt von Schliebs; die Kooperation mit ihm sei gut gewesen.