Oberbürgermeister Klaus Weichel bezichtigte CDU-Fraktionschef Michael Littig in der Stadtratssitzung am Montag, in die Steinzeit zurück zu wollen. Er überspitzte mal wieder.

Von Claudia Schneider

Was war passiert? Littig hatte beantragt, in Hybridsitzungen, also Stadtratssitzungen, an denen man online und in Präsenz teilnehmen kann, bei Abstimmungen anders zu verfahren. Ihm sei aufgefallen, dass in den meisten Fällen weniger Ratsmitglieder abstimmen, als online angemeldet sind. Zudem könne weder der Gast in der Fruchthalle, noch der Bürger, der die Sitzung online verfolge, erkennen, wer bei welcher Entscheidung wie votiert. Dafür spreche, dass zuletzt über 50 Personen angemeldet waren, aber immer weniger als 50, zum Teil deutlich weniger Stimmen gezählt wurden. „Mancher Bürger fragt sich, ob die Anmeldungen korrekt sind und wie das geprüft wird“, so Littig. Er wolle nicht, dass Entscheidungen auf wackligen Beinen stehen. Deshalb schlug Littig vor, dass die online zugeschalteten Ratsmitglieder bei Abstimmungen ihre Kamera einschalten und zudem alle Ratsmitglieder ergänzend zu ihrer digitalen Stimmabgabe auch die Hand heben sollen.

„Beschlüsse müssen nachvollziehbar sein“

Den Steinzeit-Vorwurf hatte Weichel deshalb gemacht, weil Littig zuvor betont hatte, seine Fraktion habe zuletzt wegen der Ungenauigkeiten für Präsenzsitzungen gestimmt. Beschlüsse müssten für Bürger nachvollziehbar sein.

Weichel konnte das nicht so recht nachvollziehen. „Dann müssten wir jede einzelne Stimmabgabe aufrufen“, gab er zu bedenken. „Jetzt fallen wir wieder in die Steinzeit zurück, die ganze Zeit hieß es, so digital wie möglich.“ Über Littigs Vorschlag wurde abgestimmt. Mit 20 Ja- und 27 Nein-Stimmen fand er keine Mehrheit.