Der SPD-Bundestagsabgeordnete Gustav Herzog hat das Zentrum seiner Arbeit wieder in die heimischen vier Wände verlegt. Im neuerlichen Lockdown nimmt er per Videokonferenz dennoch am politischen Geschehen teil, hält so Kontakt nach Berlin und stellt sich auch der Kritik an den neuerlichen Verordnungen, die das öffentliche Leben einschränken.

„Ich fahre richtig runter, habe meine persönlichen Kontakte auf ein Minimum beschränkt“, berichtet Herzog auf Anfrage der RHEINPFALZ. Seine Frau und er hätten sich auf diese Linie verständigt.

Die neuerlich geltenden Beschränkungen für das öffentliche Leben kamen für den Parlamentarier allerdings „nicht überraschend“, wie er erzählt. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Deutschland, verbunden mit den Entwicklungen in den Nachbarländern, die er ständig beobachtet habe, sei der Lockdown nicht aus heiterem Himmel gekommen. Zumal bereits in einer Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten vor einigen Wochen Angela Merkel klar zum Ausdruck gebracht habe, dass ihr die Maßnahmen vor dem Hintergrund stark ansteigender Infektionszahlen nicht ausreichten. „Es ist klar, dass da um jedes Stück Freiheit gerungen wurde“, sagt Herzog zu den Bestimmungen, die allerdings die Gastronomie und die Kulturschaffenden stark träfen. „Das ist dramatisch.“

Alle Wahlkreistermine abgesagt oder verschoben

Termine in seinem Wahlkreis, auf dem Programm standen vor allem Unternehmensbesuche, habe er abgesagt und ins neue Jahr verlegt. Stattdessen habe er sein „Zuhause-Büro“, wie Herzog es nennt, wieder bezogen, regle vieles per Telefon und Videochat. Multitasking ist für Herzog dabei kein Fremdwort. Während des Telefonats mit der RHEINPFALZ verfolgt er gleichzeitig per Videoschalte eine Ausschusssitzung in Berlin. Diese fänden quasi als Hybrid-Sitzungen statt, berichtet Herzog. Ein Vertreter jeder Fraktion nehme vor Ort teil, stimme dann auch für die Fraktion ab. Alle anderen Teilnehmer seien per Video zugeschaltet. Durch die Präsenz zumindest eines Fraktionsvertreters könne auch die Rechtssicherheit der Entscheidungen gesichert werden.

Rechtssicherheit sei auch im Zusammenhang mit den Verordnungen rund um die neuerlichen Beschränkungen des öffentlichen Lebens ein Thema. „Das war immer ein Kritikpunkt, dass den Verordnungen die gesetzliche Grundlage fehlt“, erklärt Herzog und verweist auf ein aktuelles Positionspapier, das seine Fraktion in der Sache in dieser Woche beschlossen hat. Die SPD macht sich darin unter anderem dafür stark, Maßnahmen bei der Bekämpfung einer Pandemie, die stark in die Grundrechte eingreifen – unter anderem Versammlungsverbote, Kontaktverbote, Datenerfassung oder Beschränkungen unternehmerischer Tätigkeiten – in einem Gesetz klar zu definieren und auch die Anwendung klar zu regeln.

Herzog hofft, dass die Maßnahmen greifen

Herzog gibt sich, mit Blick auf die nun wieder strengeren Regeln fürs öffentliche Leben, pragmatisch. Bei jedem Lockdown lerne man dazu. Im Frühjahr seien Schulen und Kindergärten zugemacht worden. „Die Datenlage war damals noch sehr dünn.“ Nun sei die vorherrschende Meinung, dass Kinder und Jugendliche nicht die Treiber der Infektion seien. „Wir werden auch aus der zweiten Welle lernen, was gut läuft, was nichts bringt.“ Schwierig sei die Lage mit Blick auf Infizierte, die keine Symptome zeigen, das Virus aber dennoch weiter verbreiten können. „Dafür gibt es im Moment kein Rezept.“

Eine Prognose für die kommenden Wochen wagt Herzog nicht. „Meine Hoffnung ist, dass die Maßnahmen greifen.“ Erst müssten aber zwei Wochen rumgehen, dann werde unter Umständen nachjustiert. Unterdessen stelle er sich den Diskussionen in der Sache, auch auf Plattformen im Internet, wo es auch nicht immer sachlich zugehe, gar die Existenz des Virus geleugnet werde. „Wir wollen den Leugnern aber nicht das Feld überlassen“, unterstreicht Herzog.