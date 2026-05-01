Dick Brave ist zurück. Mit im Gepäck bei seinem Auftritt im Kammgarn hat der Kultsänger Ohrwürmer im Rock’n’Roll-Sound – und Geschichten, die einen Schmunzeln lassen.

Es würde jetzt nicht wundern, wenn der Titel „I just can’t get enough“ von Depeche Mode das letzte Stück dieses mitreißenden Auftritts wäre. Denn er trifft voll und ganz die Erwartung der Zuhörer: Sie kriegen einfach nicht genug – und sie werden wohl an diesem Abend im Kulturzentrum Kammgarn auch nicht mehr satt zu bekommen sein. Dafür haben der kanadische Künstler Dick Brave und seine Band das Publikum schon zu sehr in Stimmung gebracht.

Energiegeladenes Konzert

Da sie es aber auch selbst genießen, endlich wieder auf der Bühne zu stehen und abzugehen, machen sie noch ein wenig weiter. Dank zweier Zugaben gibt es die mehrfach lautstark gewünschte Verlängerung. Ganz zur Freude des Publikums, das lange auf dieses energiegeladene Konzert gewartet hatte.

Zwölf Jahre war Dick Brave vom Rampenlicht verschwunden, hatte sich in dieser Zeit an verschiedene Sachen herangewagt, wie er dem Publikum in einem deutsch-englischen Kauderwelsch erzählt. So war er Stuntman in einer Motorradshow, später auf einer Alm in Österreich durfte er dagegen Käse herstellen. Er sammelte also einige spannende Erfahrungen abseits der Bühne, die ihn aber nicht zu erfüllen schienen. Sasha war es, der ihn aus Las Vegas zurück nach Deutschland holte, um seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Ist es doch die Musik, die seinen Kumpel antreibt. Wie sonst hätte er für sein Comeback noch ein Doppelalbum herausbringen können. Wobei ausgerechnet bei diesem Event vom deutschen Pop-Star und Entertainer jede Spur fehlt. Jedenfalls ist er in der Menschenmasse nicht zu erkennen. Pech gehabt.

Konzerte restvoll ausverkauft

Vielleicht aber hatte er auch keine Karte mehr bekommen, da das Konzert in Kaiserslautern schnell ausverkauft war, nachdem Dick Brave im Herbst vergangenen Jahres diesen Schauplatz bei seiner Tournee bekanntgegeben hatte. In der Tat ist der Saal proppenvoll, draußen stehen die Besucher fast bis zur Theke und dem Treppenhaus an, um Zeuge dieser unterhaltsamen und kurzweiligen Show zu werden. Wäre vorne an der Bühne mehr Platz, würden sich die Herren bestimmt ihre teils in Pettycoats gekleideten Partnerinnen schnappen und tanzen. Man spürt diesen Bewegungsdrang. Doch auch so sind die Zuhörer ständig in Bewegung, wippen hin und her, immer mit einem Lächeln im Gesicht, wenn Dick Brave Pop-Hits wie „Get the party started“ (Pink), „Black or white“ (Michael Jackson) oder „Take on me“ (Aha) auf seine Weise interpretiert. Ihnen einen Sound verleiht, der in Richtung Rockabilly beziehungsweise Rock ’n’ Roll geht, wofür er typischerweise steht, wobei manche Titel auch eine Country-Coverversion darstellen. Apropos Country: Von einer Begegnung mit Taylor Swift ist übrigens auch mal die Rede. Da hat der charmante Elvis-Typ scheinbar einiges erlebt.

Seit 2003 im Rampenlicht

Wobei Dick Brave und seine Gefährten natürlich auch eigene Kompositionen wie „Tonight (I ain’t Rock)“ im Repertoire haben. Gute Laune herrscht, als „Buona Sera“ ertönt, das einen irgendwie in die Vergangenheit zurückversetzt. In einer Zeit lange vor 2003, als Dick Brave das Stück bei seinem Debüt herausbrachte und mit dem Album „Dick This!“ bis an die Spitze der deutschen Albumcharts startete, und als es noch keine Smartphones gab, die auch an diesem Abend immer wieder gezückt werden, um dieses Erlebnis für die Ewigkeit festzuhalten. Für Abwechslung sorgen auch Stücke wie „Summertimes Blues“, die Dick Brave komplett unverstärkt zu Gehör bringt. Bei Titeln wie „Freedom“ von George Michael wiederum werden die Arme in die Höhe gerissen und von links nach rechts bewegt.

Dass die Jungs Spaß auf der Bühne haben, erkennt der Zuhörer nicht nur an ihren Hüftschwüngen, sondern auch an den fast schon akrobatischen Einlagen, die sie zeigen. Da wird auf dem Klavier getobt, auf den Kontrabass geklettert und das Mikrofon von links nach rechts geworfen. Es gibt Bass-Schlagzeug-Duelle und Mundharmonika-Soli. Da ist die Truppe richtig motiviert.

Ballade im großen Finale

Dass sie es aber auch ganz anders können, einen eher schweben und träumen als rocken lassen, beweisen sie vor allem bei ihrer Darbietung des Ohrwurms „Enjoy the Silence“, die wie eine Blues-Ballade klingt, bei der aber der Geist des Depeche-Mode-Originals noch erhalten geblieben ist.

Nach einer mehr als anderthalbstündigen Darbietung wird mit einem an Aerosmith erinnernden Rocksong der Schlusspunkt gesetzt, zumindest für diesen Abend. Für Dick Brave geht die Reise bis Ende des Jahres weiter. Zunächst tourt er noch durch verschiedene Clubs, bevor die Open-Air-Konzerte anstehen.