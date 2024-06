Eine neue Theatersaison bringt stets auch neue Gesichter sowie auf als auch hinter die Bühnen. Diese „Neuen“ am Lauterer Musentempel stellt die Tageszeitung DIE RHEINPFALZ traditionell in loser Folge vor. Heute geht es um die Tänzerin Rune Leysen.

Die aus Belgien stammende Tänzerin Rune Leysen ist eigentlich nicht ganz neu am Kaiserslauterer Pfalztheater: Sie kam bereits in der letzten Spielzeit als Praktikantin in unsere Stadt und