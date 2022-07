Was am Mittwoch in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Am Freitag startet der 1. FC Kaiserslautern mit einem Heimspiel gegen Hannover in die Zweitliga-Saison. Rollt auf dem Betze der Ball, kommt es rund um das Stadion immer wieder zu Verkehrschaos. Eine Besserung ist nicht in Sicht, gefeilt wurde allerdings am Park-and-Ride-Service.

Die ZAK – Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern hat im vergangenen Jahr das im Wirtschaftsplan kalkulierte Ergebnis deutlich übertroffen. Dennoch stimmt ZAK-Vorstand Jan Deubig auf steigende Abfallgebühren in der nahen Zukunft ein.

Unwetter haben in den vergangenen Jahren immer wieder Opfer gefordert und Verwüstungen angerichtet. Julia Luttenberger hat mit Michaela Vollmer vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, Wassermassen umzuleiten, sie auf anderen Wegen durch Städte zu führen und so Schäden zu minimieren.

Zwischen Siegelbach und Hohenecken ist es in der Nacht zum Mittwoch auf der Bundesstraße 270 zu einem Unfall gekommen. Kurz vor dem Opelkreisel verlor eine alkoholisierte Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen.

Nach einem heißen Donnerstag bietet das Wochenende vermutlich moderate Sommertemperaturen. Dann aber könnte heiße Luft aus dem Süden auch in die Westpfalz strömen. Der Dürre wird das weiter Vorschub leisten.

In den vergangenen Wochen war Weilerbach Schauplatz von zwei Schlägereien, in die auch Jugendliche involviert waren. Die Polizei hat ihre Präsenz deswegen vor Ort verstärkt. Braucht es aber zusätzlich noch einen Sicherheitsdienst? Darüber wurde in der Gemeinde am Dienstagabend diskutiert.