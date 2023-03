Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim zweiten Treppenhauskonzert am Mittwoch zeigte sich in der Apostelkirche, warum lebendige Präsentation und leutselige, humoristische Moderation so wichtig sind: „Das spielen Sie sowieso nie!“ Mit diesen Worten gab damals die Musikalienhändlerin dem Oboisten Holger Haase die Noten von Niccolo Castiglionis Solokomposition für Oboe mit. Das wurmte ihn und spornte ihn zu Höchstleistungen an. Zumal er herausfand, dass das Stück für keinen Geringeren als Heinz Holliger, den Papst der Oboe, gedacht war.

So bangte mit Haase sein Stammpublikum, als er den zweiten Zyklus des Werks „Alef“ anging und nach waghalsigen Schwierigkeiten in fingertechnischer und anblastechnischer