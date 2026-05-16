Auch in diesem Jahr soll es wieder ein Thai-Food-Festival in Kusel geben: am 30. und 31. Mai auf der Marktwiese. Es warten rund 20 Stände mit thailändischen Speisen auf die Besucher. Von herzhaften Angeboten wie gegrilltem Hähnchen- und Schweine-Satay über gebratenen Reis mit Ananas bis hin zu süßen Gerichten wie Klebreis im Bananenblatt: Die Auswahl ist groß. Im Vorjahr bewegten sich die klassischen Gerichte wie Pad Thai und Rotes Curry preislich zwischen 10 und 14 Euro.

Supattra Indy Gassner und Marc Gassner organisieren das Festival schon seit einigen Jahren. Bevor es nach Kusel wanderte, hatte es schon in Dittweiler und Quirnbach stattgefunden. Im Vergleich zu den knapp 15 im Vorjahr angekündigten Ständen hat sich das Angebot leicht erweitert. Über die Kulinarik hinaus bietet die Veranstaltung Einblicke in die thailändische Kultur.

Das Thai-Food-Festival findet an zwei Tagen statt. Sonntags ist etwas früher Schluss als samstags. Foto: Philipp Jung

An beiden Tagen geht’s um 11 Uhr los. Am Samstag begleitet ein DJ das Festival-Geschehen musikalisch – Ende ist um 22 Uhr. Am Sonntag wechseln sich ein DJ und ein thailändischer Sänger in Sachen Unterhaltung ab. An diesem Tag ist um 20 Uhr Schluss. „Am Sonntag finden ab 13 Uhr traditionelle thailändische Tanzaufführungen sowie eine Muay-Thai-Show statt“ – und diese legt Organisatorin Supattra Indy Gassner den Besuchern besonders ans Herz. Muay Thai ist vielen als Thaiboxen bekannt. Bei der traditionellen Kampfsportart werden Fäuste, Ellbogen, Knie und Schienbeine eingesetzt. Der Eintritt zu dem Festival und den Showeinlagen ist frei.