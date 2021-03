„Ostern findet statt“, wenn auch wegen Corona wieder unter erschwerten Bedingungen, betont die Evangelische Kirche der Pfalz in einer Pressemitteilung. In Kaiserslautern werden erneut Gottesdienste im Internet übertragen – und an zwei Tagen wird es einen Stationengottesdienst geben.

„Das Ostergefühl soll Raum haben, auch wenn keine Familientreffen stattfinden und Gottesdienste nur eingeschränkt oder digital“, sagt die Kirchenpräsidentin und frühere Kaiserslauterer Dekanin Dorothee Wüst. Die Kirchengemeinden seien anders als im vergangenen Jahr gut vorbereitet, kreativ mit den Festtagen umzugehen.

Im Kirchenbezirk Kaiserslautern überträgt der Kirchenkanal „Schopp-Linden-Krickenbach“ auf Youtube an Karfreitag und Ostersonntag jeweils ab 9.30 Uhr einen Gottesdienst. An Karfreitag wird dabei digital zum Abendmahl zuhause eingeladen (www.kirchen-in-kl.de).

Das Protestantische Stadtjugendpfarramt und der Gemeindepädagogische Dienst in Kaiserslautern bieten an Ostersonntag und Ostermontag einen Stationengottesdienst in der Protestantischen Kirche Kaiserslautern-Morlautern an. Kinder und Erwachsene kommen an sechs Stationen in und um die Kirche Ostern auf die Spur. Die Ostergeschichte kann sinnlich erlebt werden, es gibt ein Abendmahl zum Mitnehmen und eine Ostereiersuche. Kleingruppen – eine Familie oder ein Haushalt – müssen sich für Zeitfenster am Ostersonntag, 4. April, von 14 bis 18 Uhr oder am Ostermontag, 5. April, von 10 bis 12 oder 14 bis 18 Uhr über die Internetseite www.gpd-kl.de anmelden.