Einer der Höhepunkte gleich zu Beginn der Saison könnte die zweite Auflage des 2019 erfolgreich gestarteten Literaturfestivals Kaiserslautern sein. Zunächst für den Februar geplant, gibt es nun vom 6. bis zum 14. September 13 vielseitige Veranstaltungen.

Eröffnet wird das zweite Literaturfestival Kaiserslautern am Montag, 6. September, um 18 Uhr in der Fruchthalle von Kulturdezernentin Beate Kimmel, Kulturreferatsleiter Christoph Dammann sowie Schauspielerinnen und Schauspieler des Pfalztheaters, die Texte aus Melvilles „Bartleby, der Schreiber“ lesen. Um 20 Uhr ist Christian Baron mit „Ein Mann seiner Klasse“ zu Gast in der Buchhandlung Thalia.

Am Dienstag, 7. September, folgt um 19 Uhr eine Veranstaltung der Universitätsbibliothek an der Technischen Universität, es liest Markus Heitz, einer der populärsten deutschen Fantasy-Autoren, aus „Die Rückkehr der Zwerge“. Um 20 Uhr gibt es wieder eine Kooperation mit der Buchhandlung „Blaue Blume“ in der Scheune des Theodor-Zink-Museums. Christoph Peters liest aus seinem im vergangenen Jahr erschienen Titel „Dorfroman“, Karten gibt es in der Blauen Blume, beschränkte Platzanzahl.

Am Mittwoch, 8. September, heißt es um 20 Uhr in der Fruchthalle in Kooperation mit „CampusKultur“ mit einem ausgewiesenen Experten für Digitalisierung, Algorithmen und Künstliche Intelligenz „QualityLand in Sicht“.

Zahlreiche Prominente gestalten das Festival mit

Am Donnerstagabend gibt es in der Fruchthalle ein großes „Moby Dick“-Projekt mit Sprecher Christian Brückner, unter anderem Synchronstimme von Robert De Niro, und den vier virtuosen Schlagwerkern von „Elbtonal Percussion“. Am Freitag, 10. September, folgt um 20 Uhr in der Fruchthalle ein Abend mit der Novelle „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven“ von Richard Wagner und Musik von Beethoven, gelesen von Schauspieler Klaus Maria Brandauer und gespielt vom Pianisten Arno Waschk.

Der Samstag stellt einen kleinen „Literatur-Marathon“ dar. Er beginnt um 11 Uhr mit der Krimiautorin Lilo Beil in der Pfalzbibliothek. Um 15 Uhr folgt in der Fruchthalle das Programm „Gott lacht mit seinen Geschöpfen“, jüdischer Humor in Witz und Literatur mit Gerhard Kämpfe, Intendant des Jüdischen Kulturfestivals Berlin, musikalisch begleitet von Karsten Troyke. Um 18 Uhr stellt Elke Heidenreich ihr neues Buch „Männer in Kamelhaarmänteln“ vor, begleitet von Musik am Flügel mit Marc-Aurel-Floros. Um 20 Uhr folgt die „Lange Lyriknacht“ im Studio des SWR, Emmerich-Smola-Platz, mit den Poeten Hellmuth Opitz und Friederike Frei sowie der klassischen Sopranistin Anna Gütter, moderiert von SWR-Lyrikexpertin Kerstin Bachtler.

Am Sonntag um 17 Uhr liest Schauspielerin Suzanne von Borsody Texte der berühmten Malerin Frida Kahlo, begleitet von lateinamerikanischer Musik des „Ensemble Azul“ auf der Bühne der Fruchthalle.

Den Ausklang des Festivals bildet am Dienstag, 14. September, um 17.30 Uhr der Erzählsalon des Bildungsbüros Kaiserslautern mit den Autoren Mehrnousch Zaeri-Esfahani und Suleman Taufiq zum Thema „Migration, Integration und Identität“ in der Fruchthalle.

Der Vorverkauf für das Festival und die einzelnen Veranstaltungen läuft, Karten gibt es laut Stadtverwaltung an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie bei den beteiligten Einrichtungen. Einige Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt.

Organisiert wird die Neuauflage mit Unterstützung der Zukunftsregion Westpfalz. Dabei bestehen erneut Kooperationen mit den Buchhandlungen „Blaue Blume“ und „Thalia“, dem SWR, der Technischen Universität Kaiserslautern, „CampusKultur“, dem Pfalztheater Kaiserslautern, der Pfalzbibliothek sowie dem städtischen Bildungsbüro.