Kaum hatte die Volkshochschule (VHS) Kaiserslautern vor dem Eingang der Stadtbibliothek ihren Bienenfutterautomat aufgehängt, wurde er erst zerstört und schließlich gestohlen. Das ist knapp ein Jahr her. Nun hat die VHS den zweiten Versuch gestartet.

Wie die VHS mitteilte, wurde kürzlich ein neuer Automat – es handelt sich dabei um einen gelben, umgebauten Kaugummiautomaten – aufgehängt. Dieser erfreue sich großer Beliebtheit und werde rege genutzt. „Die Hausmeister hoffen, eine Vandalismus-sichere Eisenkonstruktion gefunden zu haben“, heißt es in einer Mitteilung der VHS.

An dem Automaten können Kapseln mit Pflanzensamen gezogen werden, die als Bienen- und Insektenfutter im heimischen Garten oder auf dem Balkon gesät werden können. Ziel der Aktion sei, mehr Blütenvielfalt für heimische Bestäuber-Insekten in die Orte zu bringen. Die Automaten werden aus gebrauchten Teilen aufgearbeitet. An der Kooperation seien zudem die Bienenretter-Manufaktur – diese liefert die Füllware mit Samen – und das Bienenretter-Projekt vom Frankfurter Institut für nachhaltige Entwicklung beteiligt.