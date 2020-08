Auch der zweite Abend des 25. Kammgarn International Jazzfestivals am 7. August ist ausverkauft. Dies teilte der Veranstalter mit. Es treten an die deutschen Jazzbrüder Rolf und Joachim Kühn sowie die junge Hamburger Saxophonistin Tini Thomsen. Seit längerem ausgebucht ist bereits der Eröffnungsabend (6. August) mit Schlagzeuger Wolfgang Haffner und Band sowie der Sängerin Malia. Somit gibt es nur noch Karten für das Finale am 8. August. Dabei sind die Formationen Nik Bärtsch’s Ronin und Der weise Panda zu hören, die beide jüngeren, stellenweise experimentell gefärbten Jazz bieten. Karten gibt’s an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.kammgarn.de.