Am Sonntag bietet sich der A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern die nächste Chance auf den vorzeitigen Meistertitel in der Regionalliga Südwest.

Nachdem die U19 vergangene Woche im Heimspiel gegen die SV Elversberg (0:1) den ersten Matchball liegen ließ, soll es nun im zweiten Anlauf beim Tabellenzweiten SV Gonsenheim so weit sein. Anpfiff ist um 17 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Gonsenheim. „Wir hatten endlich mal wieder eine normale Trainingswoche, in der wir auch die Intensität und Belastung erhöhen konnten. Dies war zuletzt nicht möglich, da wir immer wieder englische Wochen hatten“, erklärte FCK-Trainer Alexander Bugera. Der kommende Gegner ist aber keine Laufkundschaft. „Gonsenheim steht verdient auf Platz zwei. Sie haben eine spielstarke Mannschaft“, warnte Bugera.