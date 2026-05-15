Nach dem Auftaktsieg über den TK GW Mannheim geht es diesmal für den TC RW Kaiserslautern gegen die MTG BW Mannheim. Eine Rückkehrerin aus den USA gibt ihr Debüt.

Am dritten Spieltag der Regionalliga Süd-West sind die Damen des TC RW Kaiserslautern bei der MTG BW Mannheim gefordert. Es ist nach dem Auftaktspiel bereits ihr zweiter Auftritt in der Neckarstadt.

Die Erinnerungen an den Saisonstart sind noch ganz frisch. Vor etwas mehr als einer Woche gaben die Rot-Weißen als Aufsteiger ihr Debüt in Mannheim und besiegten den TK Grün-Weiß mit 5:4. Dieser erfolgreiche Auftritt sollte den RW-Damen Mut machen für das Spiel gegen die Mannschaft der Mannheimer Turngesellschaft, das am Sonntag um 11 Uhr beginnt. Nike Lenz, die Mannschaftsführerin der Rot-Weiß-Damen, sieht ihr Team „vor einer schwierigen Aufgabe“, zeigt sich aber auch zuversichtlich. „Wir haben Chancen, das Spiel zu gewinnen.“

Myrtille Georges eine echte Bank für Rot-Weiß

Ihr Optimismus rührt auch daher, dass Liv Maja Röstel mit von der Partie ist. Die junge Rot-Weiß-Spielerin ist in dieser Woche aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt, wo sie College-Tennis spielte. Am Sonntag bestreitet sie ihren ersten Saisonkampf für das Lauterer Team. Mit dabei ist wieder Myrtille Georges. Die Französin beeindruckte in ihren ersten beiden Partien. Gegen den TK GW Mannheim siegte sie glatt in zwei Sätzen gegen ihr Landsfrau Emmanuelle Salas, und gegen den TEC Waldau II setzte sie sich im Spitzeneinzel nach großem Kampf im Match-Tiebreak mit 10:8 gegen Anna Zaja durch. Damit holte sie den einzigen Sieg für die Kaiserslautererinnen. Das 1:8 gegen den TC Waldau II spiegelte aber nicht den Kampfverlauf wider. Es gab einige enge Matches, in denen die Lautererinnen den Kürzeren zogen. Zudem gingen auch die drei Doppel aufgrund eines Regelverstoßes (wir berichteten) kampflos an die Gäste.

In der Tabelle stehen die Lautererinnen mit einem Sieg und einer Niederlage auf Platz sechs. Die gleiche Bilanz weist die MTG BW Mannheim auf, die am ersten Spieltag den TC Doggenburg mit 8:1 besiegte und am zweiten BW Wiesbaden 4:5 unterlag. Mit einem Sieg könnten die Rot-Weißen ihrem Saisonziel, dem Klassenverbleib, einen großen Schritt näher kommen.

RW-Herren bestreiten Spitzenspiel

Für die Herren des TC RW Kaiserslautern ist in der Verbandsliga Spannung angesagt. Beim TC Oberwerth- Koblenz II bestreiten sie das Spitzenspiel des vierten Spieltages. Beide Teams gehen mit makelloser Bilanz in dieses Duell. Die Lauterer besiegten in den ersten drei Ligaspielen den BASF Ludwigshafen III, den HTC Bad Neuenahr und den TV Alzey. Dabei trumpften sie gegen den HTC und den TV stark auf und gewannen beide Begegnungen mit 9:0.

Der TC Oberwerth-Koblenz II gewann sein Auftaktspiel gegen den TSV Schott Mainz II mit 8:1 und ließ dann Siege gegen den TV Alzey (7:2) und den BASF TC Ludwigshafen III (6:3) folgen.