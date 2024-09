Zu Ehren der 343 Feuerwehrleute, die vor 23 Jahren infolge des Anschlags auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York starben, veranstalteten Einheiten der U.S. Air Force und der U.S. Army am Mittwoch den zweiten „9/11 Stair Climb“ im Fritz-Walter-Stadion. Die Veranstaltung wurde gegen 13 Uhr mit dem Singen der deutschen und der US-amerikanischen Nationalhymne eröffnet, anschließend folgte eine kurze Gedenkrede. Nachdem sich die Feuerwehrleute – manche mit, manche ohne Ausrüstung – bereitgemacht hatten, startete der Lauf auf der Osttribüne des Fritz-Walter-Stadions. In Gruppen liefen die in hoher zweistelliger Zahl anwesenden Feuerwehrleute, darunter auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weilerbach und des Polizeipräsidiums Westpfalz, 30-mal die 68 Treppenstufen rauf und runter. Dies entspricht etwa den 2071 Stufen des World Trade Centers. Die Feuerwehrleute in New York hatten im Jahr 2001 etwa zwei Stunden für den Aufstieg benötigt. Im Gegensatz zu damals war es den Läufern möglich, Pausen einzulegen, um sich zu stärken. Während der Veranstaltung wurden Bilder der Verstorbenen auf den Anzeigetafeln des Stadions gezeigt. Auch an den Sitzen, die sich direkt an den Treppen befanden, waren die Fotos angebracht. Als der Wind einige Bilder hochklappte, sorgten die vorbeilaufenden Feuerwehrleute sofort wieder für Ordnung – ein besonderes Zeichen des Respekts.