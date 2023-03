Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern musste sich in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Gruppe Süd am Samstagnachmittag beim FV Diefflen mit 0:2 geschlagen geben und verlor damit das zweite Mal in dieser Saison. Die Roten Teufel verließen den Platz ohne eigenes Tor – und das, obwohl sie den Ball zweimal im Netz versenkten.

Es stand bereits 0:1 aus Sicht der Lauterer, als der Pausenpfiff ertönte. Die Roten Teufel ließen sich vom Rückstand aber nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Nach dem Seitenwechsel