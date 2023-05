Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keiner geht. Keiner kommt. Und so wird aus der traditionellen RHEINPFALZ-Serie der Neuen am Pfalztheater heuer nichts. Obwohl: So richtig bekannt geworden sind die letztjährigen Neuzugänge nicht. Deshalb ein erneutes Augenmerk auf sie und auf das, was neu auf sie zukommt.

Kaum ein halbes Dutzend Mal spielen im Bühnenlicht und Applaus bekommen im Rampenlicht – so lautet das ernüchternde Fazit des Schauspielernachwuchses am Ende der Spielzeit 2020/2021, ihrer