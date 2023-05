Die „Lauterer Sommerabende“ finden auch in diesem Jahr wieder statt. Im vergangenen Sommer hatte die kleine Konzertreihe in entspannter Atmosphäre in der Innenstadt seinen erfolgreichen Auftakt. Am 1. Juni geht es weiter.

An sechs Abenden im Juni, Juli und August jeweils donnerstags laden Künstler an verschiedenen Plätzen in der Stadt bei Akustik-Musik zum entspannten Ausklang eines Tages ein. „Nach der Arbeit oder dem Einkaufsbummel sollen die Leute in lockerer Atmosphäre chillen und die Gastronomen in der Innenstadt davon profitieren“, erläutert Alexander Heß, Leiter der Stabstelle City-Management und zuständig für das Veranstaltungsmanagement, das Konzept. Von 17 bis 21 Uhr werden wie im vergangenen Jahr Bühnen und Liegestühle auf zentralen Plätzen aufgebaut.

Finanziert werden die Sommerabende durch das in der Corona-Pandemie aufgelegte Landesprogramm „Innenstadt-Impulse“. Und Heß macht erneut deutlich: „Die Lautrer Sommerabende waren nie als Alternative zum Altstadtfest gedacht, sondern sind ein Zusatz.“ So finden in diesem Jahr beide Veranstaltungen statt, das Altstadtfest am Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli.

Doch nicht nur das: Auch die im vergangenen Jahr im Regen versunkene Veranstaltung „Wein und Musik“ wird durch dieselbe Fördermaßnahme eine weitere Auflage erleben. „Wir haben schon über 30 Teilnehmer in der Innenstadt“, freut sich der Veranstaltungsmanager. Um besseres Wetter zu erwischen und nicht mit Weinfesten zu konkurrieren, „findet die Veranstaltung diesmal am 18. und 19. August statt“.