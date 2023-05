Die „Lauterer Sommerabende“ finden auch in diesem Jahr wieder statt. Im vergangenen Sommer hatte die kleine Konzertreihe in entspannter Atmosphäre in der Innenstadt seinen erfolgreichen Auftakt. Am 1. Juni geht es weiter.

An sechs Abenden im Juni, Juli und August jeweils donnerstags laden Künstler an verschiedenen Plätzen in der Stadt bei Akustik-Musik zum entspannten Ausklang eines Tages ein. „So ist das Konzept“, erläutert Alexander Heß, Leiter der Stabstelle City-Management und zuständig für das Veranstaltungsmanagement. „Nach der Arbeit oder dem Einkaufsbummel sollen die Leute in lockerer Atmosphäre chillen und die Gastronomen in der Innenstadt davon profitieren.“ Von 17 bis 21 Uhr werden wie im vergangenen Jahr Bühnen und Liegestühle auf zentralen Plätzen aufgebaut, so dass die Innenstadt an unterschiedlichen Orten belebt wird.

Finanziert werden die Sommerabende durch das in der Corona-Pandemie aufgelegte Landesprogramm „Innenstadt-Impulse“. „Wir haben die insgesamt 500.000 Euro Förderung des Landes, mit einem Eigenanteil von zehn Prozent der Stadt, bewusst auf die beiden Jahre 2022 und 2023 aufgeteilt“, erklärt Heß. Voraussetzung für diese Förderung sei, dass „es etwas Neues ist, das zuvor noch nie durchgeführt worden ist“.

Auch das Altstadtfest und „Wein und Musik“ finden wieder statt

Und Heß macht erneut deutlich: „Die Lautrer Sommerabende haben nichts mit dem Altstadtfest zu tun! Sie waren nie als Alternative dazu gedacht, sondern sind eine zusätzliche Maßnahme.“ So finden in diesem Jahr beide Veranstaltungen statt. Die Sommerabende laden im Zwei-Wochen-Rhythmus zum Entspannen ein, lediglich am Altstadtfest-Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli verschiebt sich ein Sommerabend um eine Woche.

Doch nicht nur Altstadtfest und Sommerabende sind 2023 wieder da: Auch die im vergangenen Jahr im Regen versunkene Veranstaltung „Wein und Musik“ wird durch dieselbe Fördermaßnahme eine weitere Auflage erleben. „Wir haben schon über 30 Teilnehmer in der Innenstadt“, freut sich der Veranstaltungsmanager. Um besseres Wetter zu erwischen und nicht mit Weinfesten zu konkurrieren, „findet die Veranstaltung diesmal am 18. und 19. August statt“.

An sechs Abenden Musik zum Chillen in der Stadt

Den Auftakt der Sommerabende macht am 1. Juni „MarTINA Extra 3“ vor der Stiftskirche mit Musik von Bob Marley über Supertramp und Creedance Clearwater Revival bis U2 – unter dem Motto: „Geschüttelt UND gerührt“. Martin Müller und Tina Skolik sind die Namensgeber und bilden mit Gesang und Bass die Basis von „MarTINA Extra 3“. Beide sind auch bekannt durch ihre Bands „acoustic colour“ und „From da Soul“, mit denen sie seit vielen Jahren weit über die Landesgrenzen hinweg Konzerte spielen. Ergänzt wird das Duo durch das EXTRA, genauer durch das Saarbrücker Musikerpaar Melanie Caspar (Percussion) und Endi Caspar (Gitarre und Gesang).

Am 15. Juni liefern „Small Pint“ am Riesenbrunnen aktuelle Hits und zeitlose Klassiker, von den Beatles über Alanis Morissette bis Ed Sheeran. Authentisch und unplugged, mit starken, außergewöhnlichen Stimmen, von partytauglich bis gefühlvoll und relaxed. „Small Pint“ sind normalerweise drei Personen. Manchmal treten sie aber auch als „Big Pint“ auf, mit Unterstützung von erfahrenen Musikern und Freunden aus der Lautrer Musikszene.

Weiter geht es am 6. Juli mit R&B und Soul von „Derrick Alexander & Premier Soul“ am Altenhof. Derrick Darnell Alexander ist ein US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Musiker aus Detroit, Michigan. Eine Konstante ist seine Stimme und sein ausgeprägter Gesangsstil, mit der er über Liebe und Gefühle schreibt und singt. Durch seine Musik ist Derrick Alexander seit drei Generationen eine feste Größe.

Am 20. Juli kommt das Duo „Neonlicht“ auf den Stiftsplatz. Neonlicht sind die 23-jährige Sängerin Nadine Ellrich, die schon von klein auf Menschen mit ihrer Schlagermusik begeistern wollte, und der 26-jährige Musiker und Sänger Julian Fiege mit markant rauer Stimme. Gemeinsam gingen die beiden im Herbst 2021 als Gewinner der Schlager-Academy von Giovanni Zarrella.

Am 3. August wird es dann mit „11Line“ auf dem Schillerplatz elektronischer: Die DJs Don Daniele, Eddi Rodriguez, Zinkes Khan und Heinz Ficktion liefern erneut Minimal Techno bis Deep House, ausgewählte Tracks und natürlich auch ein paar Klassiker.

Den Abschluss der Sommernächte macht „Dressinger Acoustic Jam“ am 17. August auf dem Sankt-Martins-Platz mit Rock, Pop, Soul und Funk. Die drei erfahrenen und versierten Musiker zeigen große Leidenschaft für handgemachte Musik, verbunden mit positiver Energie und Kreativität sowie dem richtigen Gespür und Einfühlungsvermögen auf der Bühne. Mit wohlbekannten Songs laden sie zum Mitsingen, Mitklatschen und vor allem zum Tanzen ein.