Die Plakataktion „Kunst bleibt“, organisiert von dem rührigen Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner, sorgte in den vergangenen Tagen im wahrsten Wortsinne für Aufsehen. Nun wird sie fortgesetzt. In einer zweiten Staffel sind erneut in über 50 Wall-Vitrinen Kunst und Kultur aus heimischer Produktion präsent.

Die zweite Charge an Citylightpostern eröffnet im gesamten Stadtgebiet inklusive Stadtteile die Möglichkeit, ohne Eintritt und rund um die Uhr den Ausstellungsraum Stadtgalerie zu erleben. Des Nachts leuchten gar die Plakate – die Kunst setzt damit wichtige Leuchtzeichen ab. Dementsprechend lockt erneut der Stadtspaziergang – übrigens bei allen Wettern, ob Sonnenschein wie vorherige Woche oder beim gestrigen Nieselschnee, den ein wirbelnder Wind um Straßenecken und Bushaltestellen ins Gesicht bläst.

Zwischen nackten Winterbäumen begegnen dem Flaneur Architekturfassaden und Klimazeugnisse, zwischen Häuserfluchten abstrakt wässrige Formfragmente, entlang Trottoirs die kunstvoll arrangierte Erinnerung gemeinsamen Essengehens einiger Gastronomien oder Musik zum Innehalten – hier Melodien, dort Rhythmus bis ins Mark. QR-Codes laden ein zum An- beziehungsweise Innehalten. Selbst auf kurzer Strecke zeigt sich der vielseitige Reichtum zeitgenössischer Kunst und Kultur. Und dann die Namen. Wen wir hier haben. Wer was kann und tut. Inspirierend besonders in Zeiten wie diesen, in denen Galerien, Museen, Konzerthallen ihr Publikum draußen halten müssen. Es lohnt unbedingt, diesen Kunstsparten auf der Spur zu bleiben. Und es bleibt noch Zeit bis 17. Februar, sie zu entdecken. Der dritte Teil dieser Brenner-Aktion startet dann eine Woche später am 24. Februar.