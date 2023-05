Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hitze, Badewetter, Euphorie auf dem „Betze“ und Fußballfieber auch vorm Fernseher beim Finale der Frauen: All das kann die Lust auf einen Abstecher zum Tierpark trüben. Trotzdem sind rund 2000 Besucher zum Zoofest am Samstag und Sonntag gekommen – einige von ihnen mit besorgten Mienen.

Wütend rütteln die kleinen putzigen Gesellen am Gehege, flitzen quer wie senkrecht an den Gitterstäben lang. „Mensch(en), was habt ihr denn noch hier verloren?“, scheinen