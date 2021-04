Überzeugt hat Mathilde Koefoed-Nielsen vom RFV Alsenborn beim Reit- und Springturnier auf der Reitanlage Birkenhof im saarländischen Perl-Sinz. Mit dem achtjährigen Oldenburger Wallach Sezciano Forte belegte sie in der ersten Abteilung der M-Dressur mit zwei Sternen Rang zwei, und auch mit der Zweibrücker Stute Dijou erreichte sie den zweiten Platz in der zweiten Abteilung.

Mit dem Wallach kam die Dänin auf knapp über 68 Prozent der Punkte und lag damit knapp hinter der großen Favoritin und amtierenden saarländischen Meisterin Sandra van Loon (TG Gut Hartungshof Bliesransbach), die mit der Mecklenburger Stute Decamerona siegte.

Ähnlich sah es in der zweiten Abteilung mit der Stute aus, wo Mathilde Koefoed-Nielsen ebenfalls nur ein Prozentpunkt zum Sieg fehlte. In allen drei Wertungen hatte Ivana Brestak vom RFV Dreiländereck mit der Zweibrücker Stute Hot“n Spicy jeweils die Nase vorne, wenn auch nur sehr knapp.

Nach diesem Turnierwochenende zeigte sich die 26 Jahr alte Mathilde Koefoed-Nielsen recht zufrieden mit den Leistungen ihrer Pferde. Die Bereiterin, die etliche Vierbeiner für die Turniere vorbereitet, konnte nach einer langen Trainingsphase erste Turniererfahrungen für dieses Jahr sammeln. Dies gilt auch für ihre frühere Vereinskameradin Roxana Mohr, die von der RSG „Hunsrück Höhen“ in Kirchberg wieder in die Pfalz zurückgekehrt ist und sich den Pferdefreunden Fröhnerhof angeschlossen hat. Mit zwei gut vorbereiteten Vierbeinern kam sie auf das saarländische Turniergelände. In der ersten Abteilung der S-Dressurprüfung holte sie sich mit der elfjährigen Westfalenstute Bonne Jument den dritten und mit dem gleichaltrigen Oldenburger Hengst Don Caballito TB den vierten Platz.

Dritter Platz für Roxana Mohr

Auch hier waren die Abstände recht gering. Mohr zeigte, dass sie sowohl mit Sandra van Loon und ihrem Erfolgspferd Decamerona als auch mit der Luxemburgerin Kristine Möller, die mit dem Westfalenhengst Excalibur den Wettbewerb bestritt, mithalten kann. Hinzu kommt für Roxana Mohr ein sechster Platz mit dem Wallach Lorden Hill TB in der M-Dressurpferdeprüfung. Ihr Mannschaftskollege Johannes Schieffer belegte in der M-Dressurpferdeprüfung mit dem Westfalenwallach Falco Rang fünf. Christina Weber vom RFV Alsenborn kam mit dem Fuchswallach Novaresh in der A-Dressurprüfung auf den dritten Platz. Mit dem jüngsten Vierbeiner, der sich in ihrem Besitz befindet, konnte sie überzeugen und zeigen, dass das Pferd Potenzial für höhere Klassen hat.

Ellen Dressing von der RSG Barbarossa Kaiserslautern kam mit dem Zweibrücker Wallach Charming Cloud in der zweiten Abteilung der M-Dressurprüfung auf Rang vier.