Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei den Deutschen Meisterschaften im Kanu-Rennsport gewann Jochen Wiehn aus Linden zweimal Bronze. Der 20-Jährige freut sich nun auf eine kleine Auszeit.

Das Jahr zwei in der Leistungsklasse, es war ein hartes Jahr für Jochen Wiehn. Wirklich gut fing es nicht an, die Nationalmannschaft zog dieses Mal an ihm vorbei. „Ich habe wohl einfach viel zu viel